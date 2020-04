Se hicieron pasar por policías y rompieron una puerta para entrar a robar

Ocurrió en el barrio Libertad. Forcejearon con un nene de 11 años, no le pudieron sacar el celular y se llevaron el cargador

Apenas quince minutos habían pasado de la una de la madrugada del lunes cuando una mujer de 53 años escuchó que dos personas que se identificaban como efectivos policiales le pedían ingresar a su casa del barrio Libertad. Al no exhibir documentación ni uniforme de la fuerza decidió no permitir el ingreso, por lo que las dos personas rompieron la puerta y se metieron por la fuerza en el inmueble.

De acuerdo a la denuncia que la víctima presentó minutos después ante oficiales de la comisaría sexta, una vez en el interior de la casa ubicada en inmediaciones de las calles Ecuador y Maipú, los dos delincuentes la empujaron y se tiraron sobre su hijo de 11 años con quien comenzaron a forcejear para robarle el celular.

Ante la resistencia del nene y el pedido de ayuda de la mujer, los delincuentes se llevaron solamente el cargador porque el aparato se les cayó en la huída. Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas Norte y de la comisaría de la zona se hicieron presentes en el lugar.

Las víctimas no presentaban lesiones y no pidieron asistencia médica aunque solicitan ayuda para poder reponer la puerta que fue destrozada por los autores del robo que no pudieron ser identificados hasta el momento.