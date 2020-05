Más despidos en el puerto: trabajadores bloquean una planta de pescado

Son 7 fileteros que fueron dejados en la calle por una cooperativa que trabaja para la empresa Coomarpes. Reclaman que el Ministerio acelere el pago de las indemnizaciones.

A menos de 24 horas de la toma de una pesquera por la falta del pago de los salarios, este miércoles un grupo de trabajadores del pescado bloquearon esta mañana uno de los accesos a la planta Coomarpes, tras ser despedidos en plena crisis del coronavirus y sin el pago de sus indemnizaciones.

#ahora Tensión en una planta pesquera en Irala y Beltrami.

Trabajadores protestan por deudas y quieren impedir la salida de camiones.

En la puerta de la importante pesquera de Beltrami e Irala, 0223 habló con Vanesa, una de las trabajadoras, que manifestó la angustia y preocupación que tienen las siete familias, que de un día para el otro, se quedaron en la calle en medio de la pandemia.

“Estamos acá porque queremos una respuesta. Hace 2 meses que nos dejaron sin trabajo y el Ministerio de Trabajo nos dice que sigamos esperando, pero nosotros somos siete familias que estamos en la calle y no tenemos para llevar el sustento para nuestras casas”, expresó la mujer.

El reclamo frente a la pesquera se repite bajo el frío y la lluvia, sin embargo, las soluciones no aparecen y los trabajadores “no dan más”, admitió la mujer, que explicó cómo después de trabajar sin ningún tipo de registración laboral durante varios años, los pusieron “en blanco” para después extrañamente, despedirlos.

Según denunció, los siete despedidos fileteaban el pescado en una planta de San Salvador 4140 y eran contratados por un empleador que proveía del pescado a Coomarpes.

“Acá nadie se hace cargo. No hay respuestas de nadie. Solo viene la policía que nos quiere reprimir, Estamos bajo el frío y la lluvia. Las familias no dan más. El (gremio del) Soip apoya con comida, bebidas y todos los días nos acompaña, haciéndonos el aguante. Pero no nos vamos ir sin respuestas”, remarcó la trabajadora.

El pequeño grupo de fileteros impedían que los camiones salgan de la planta, rodeados por efectivos policiales que, a cierta distancia, controlaban la situación.