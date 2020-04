Tras el escándalo, fomentistas exigen la renuncia de Luis Salomón a la Defensoría del Pueblo

Distintas asociaciones vecinales presentaron una nota al Concejo Deliberante para que el funcionario se aleje del cargo.

Más de 20 sociedades de fomento adhirieron a una nota que presentaron este miércoles en el Concejo Deliberante para exigir la renuncia del Defensor del Pueblo, Luis Salomón, tras el escándalo que protagonizó el vienres por la noche en una rotisería del barrio Bernardino Rivadavia.

Los fomentistas exigieron que el funcionario renuncie o se proceda con una revocatoria de su cargo, al mostrar una profunda disconformidad con el accionar con el que procedió en las inmediaciones del comercio de Alvarado e Italia, donde trabaja su sobrino.

"Lo que ha hecho es inédito, ese atropello no lo cometió ningún Defensor del Pueblo en Mar del Plata y en ningún lugar. Alguien que no se sabe controlar, no sirve para la función publica", sentenció a 0223 Alba Oertlinger, titular de la Sociedad de Fomento del Faro, al justificar el petitorio.

La referente de la entidad insistió en que distintas asociaciones "no se sienten representadas" por uno de los tres referentes que tiene el organismo en General Pueyrredon e hizo énfasis en que "no se toleran las malas acciones".

Por su parte, Silvia Sica, presidenta de la Sociedad de Fomento de Estación Norte, aseguró que más de 20 instituciones adhirieron a la nota que se hizo llegar en las últimas horas a los concejales, quienes habían solicitado una serie de informes para evaluar la decisión a tomar sobre el Defensor del Pueblo.

"Estamos muy enojados con lo que hizo porque aparte sabemos que no es la primera vez que hace algo así. Salomón no nos representa en muchos aspectos. No es algo personal", remarcó, en diálogo con este medio.

En el documento presentado al Concejo Deliberante, los fomentistas fundamentaron su postura al considerar que Salomón incurrió en una "falta grave". "Claramente, por los hechos enunciados, podría configurase en un delito de acción pública: en este caso, el incumplimiento a los deberes de funcionario público", afirmaron.

"No podemos, ni queremos dejar, por lo que significa para nosotros la Defensoría del Pueblo, el respeto por esta institución, y la posibildad y el orgullo de desempeñar el cargo, cumpliendo las funciones y misiones que se le otorguen", concluyeron, en la nota.

La polémica

Los primeros trascendidos señalaron que Salomón se hizo presente el viernes por la noche ena una rotisería, donde un grupo de inspectores municipales estaban labrando actuaciones por funcionamiento fuera de horario. La discusión fue elevando su tono y se hizo presente un móvil de la comisaría cuarta para intervenir. Según el parte policial, Salomón tomó del cuello a un policía en medio de la discusión.

El defensor del Pueblo rechazó este lunes todas las acusaciones en una entrevista radial y sostuvo que el comercio estaba habilitado para funcionar. Si bien admitió que en ese lugar funciona una despensa, dijo que en el momento de la inspección estaba trabajando la rotisería y solo utilizaban una ventana de la despensa para despachar la comida.

Salomón también descartó haber tomado del cuello a un efectivo policial y solo admitió que hubo una discusión “acalorada” porque quiso impedir que se llevaran detenido a su sobrino.