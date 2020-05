Después de 7 horas, se levantó el corte en la Autovía 2: "Vamos a volver"

Los manifestantes se retiraron disconformes por la falta de respuestas por parte de las autoridades y amenazaron con profundizar las medidas de fuerza.

Las organizaciones sociales que mantenían cortado los accesos a Mar del Plata de la Autovía 2 en reclamo de mayor asistencia alimentaria dispusieron levantar la medida de fuerza pasadas las 17.

Los manifestantes que permanecieron a la altura del Arroyo La Tapera durante siete horas acusaron pocas respuestas de parte del Gobierno de Guillermo Montenegro. "Levantamos sabiendo que prontamente vamos a volver con alguna medida más contundente a la de hoy", confirmaron a 0223 desde el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

"No tuvimos ninguna comunicación con las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Seguimos en plan de lucha", enfatizaron. Desde los movimientos acusan que algunos comedores populares no recibieron ningún tipo de asistencia desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la situación "no se aguanta más".

Frente a ello, los manifestantes nucleados en el MTR, Barrios Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar, Movimiento Argentina Rebelde, Cuba-MTR y el Polo Obrero aguardan el arribo de un camión que este miércoles llegaría con mercadería para los comedores barriales.