Por la crisis, cierran jardines en Mar del Plata: "Necesitamos ayuda porque esto ya no se aguanta más"

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada acusa una mora de hasta el 70 por ciento en el cobro de las cuotas de abril y mayo. "Las escuelas no se pueden sostener a este ritmo", advirtieron.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires reclamó al Gobierno de Alberto Fernández que "acelere" las gestiones para hacer llegar un auxilio económico a los colegios a través del Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP) y advirtieron por el futuro incierto que atraviesa a distintas escuelas por la compleja situación que provoca la pandemia del coronavirus.

Martin Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, reveló que hay una mora promedio de hasta el 70 por ciento en el cobro de las cuotas de abril y mayo, según el resultado que arrojó un relevamiento que se hizo con los 2300 asociados. Es una situación muy preocupante. Nuestro sector está en crisis y en estado de alerta. Las escuelas no se pueden sostener a este ritmo", afirmó.

El dirigente cuestionó que el Estado nacional todavía no haya ayudado a ninguna institución en el marco del ATP. todavía no salió ninguna ayuda para el sector y la verdad es que hay muchas instituciones con problemas para pagar salarios. "Hay mucha heterogeneidad: algunas pueden tener más espalda, no se por cuánto tiempo más, pero hay otras que no. Y en la primera línea de afectación están los jardines maternales y de infantes, que muchos han cerrado", insistió.

Inclusive, Zurita aseguró que el jardín marplatense Ovidio Decroly, ubicado en Castelli al 1240, se vio obligado a cerrar sus puertas en los últimos días y anticipó que "no será el primero si no viene ninguna ayuda". "Ya no se puede aguantar más. No tiene sentido que el Gobierno hable de créditos cuando ni siquiera podemos pagar los sueldos. Hay una irrealidad total. Pedimos una ayuda para sortear esta situación hasta que todo se normalice y poder continuar, de lo contrario no lo vamos a poder hacer y muchas instituciones que trabajan hace años lamentablemente se van a caer", enfatizó.

En declaraciones a 0223 Radio, el máximo referente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada también se mostró molesto con la nula respuesta que brindó el Gobierno de Axel Kicillof respecto de alguna posibilidad de ayuda. "La pregunta del millón es cuándo nos pagan el ATP. Los anuncios es que todo el mundo recibió la ayuda pero puedo asegura que no hay una sola escuela en la Provincia que haya tenido algún auxilio", afirmó.

"Tomar la decisión de cerrar una institución no es fácil pero nosotros estamos ante un panorama en el que todos coinciden que la educación va a ser lo último que va a volver a la actividad. El panorama a nosotros se nos complica muchísimo", planteó Zurita, quien añadió: "Estamos muy preocupados porque nunca en la historia de la educación privada se vivió algo así. Nunca tratamos de pedir pero esta situación nos ha desbordado".

En el marco de sus críticas, el referente de la asociación reconoció que las autoridades gubernamentales mantienen un "intenso trabajo" por la crisis pero reclamó que las gestiones "se aceleren" para paliar la situación que se agrava con el correr de la semanas y la imposibilidad de la vuelta a clases a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio.