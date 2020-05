Protesta en La Cuadra: “Se fueron a Disney con nuestra plata”

Trabajadores despedidos exigen el pago de sus indemnizaciones, luego de un acuerdo celebrado en el Ministerio. Denuncian que hay más de 50 empleados “en negro”.

Un grupo de extrabajadores de la panadería La Cuadra reclaman frente a una de las panaderías la firma, ubicada en Ortega y Gasset 643, exigiendo el pago de sus indemnizaciones, acordadas en el Ministerio de Trabajo en enero pasado.

En diálogo con 0223, Paulina, recordó que a comienzos del año, la empresa echó “sin causa” a 13 trabajadores, algunos con hasta 14 años de antigüedad laboral. Y hace unos 4 meses y tras varios reclamos, la empresa se comprometió ante el Ministerio, al pago de las indemnizaciones.

#Gremiales Trabajadores despedidos de la panadería La Cuadra exigen el pago de sus indemnizaciones. Denuncian que hay más de 50 empleados “en negro”. pic.twitter.com/hdsb9uevZI — 0223 (@0223comar) May 26, 2020

“Luego del acuerdo, se fueron dos meses a Europa. Sin embargo a un grupo les pagó una parte y a otros 3 no les dio ni un peso. Da mucha bronca porque sabemos que tienen dinero para hacerlo. Estuvieron en Disney con nuestra plata y cuando llegaron ni hicieron la cuarentena”, comentó indignada.

Por otra parte, la exempleada, que valoró la ayuda del movimiento Espacio Sindical de Base y del MTR, señaló que la firma tiene dinero para solventar el pago: “Tienen 6 locales comerciales y departamentos. Ellos nos dicen que no pueden pagarnos porque no pueden vender unos autos que tienen, que son de colección. Ese es su pretexto. Mientras tanto a nosotros no nos pagan y a tiene a más de 50 trabajadores en negro y sin obra social”, aseguró.

Los trabajadores, que bloqueron alrededor de las 6.30 la salida de las camionetas con mercadería, mantendrán el reclamo, “hasta que haya una respuesta satisfactoria” por parte de los empresarios de la reconocida confitería.