Docentes denuncian precarización y cesanteos "masivos" durante la cuarentena

Un grupo de maestros protestó esta mañana frente al municipio para pedir, entre otras cosas, que les garantice un salario similar a un cargo.

Un grupo de docentes nucleados en la agrupación Multicolor (Suteba) se movilizó este miércoles al municipio para denunciar "precarización" y cesanteos "masivos" de maestros durante la cuarentena. "Suspenden las designaciones pero no las actividades de continuidad pedagógica de los docentes, lo que también afecta a miles de estudiantes que no tienen a su docente a cargo, apelando al voluntarismo de otros que se sobrecargan de trabajo y del cual no reciben remuneración", aseguraron desde el sector.

Según explicaron, en el marco de la educación pública nacional hay "más de 100 mil docentes suplentes que quedaron desocupados" debido a que no se cubren cargos desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo. "Es decir que más del 10% de las y los trabajadores de la educación de todo el país cayeron a ingresos cero, siendo que ya el 80% cobraban un salario por debajo de la línea de pobreza regional del Indec", puntualizaron.

En ese sentido, indicaron que frente a la suspensión de tareas presenciales por la pandemia, cientos de miles han sido directamente despedidos por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales".

En este contexto, los docentes damnificados se concentraron esta mañana en el centro de Mar del Plata pata pedir el pago inmediato de los salarios adeudados a docentes municipales, provinciales y de gestión privada; la reapertura de paritarias y una garantía salarial para todos los trabajadores de la educación de $42 mil de salario mínimo.

"Hace un mes presentamos en el Consejo Escolar un empadronamiento de alrededor de 600 compañeros que están sin trabajo o con menos horas de un cargo y pedimos una garantía salarial para poder sobrevivir en esta cuarentena, pero aún estamos sin respuestas", dijo a 0223 Mario Tarres, integrante de la agrupación Multicolor.

El docente también denunció que los chicos que asisten a comedores escolares reciben durante la pandemia una "vianda miserable" que consiste en "carbohidrato puro".

Tarres dijo que tampoco avalan el hecho de que por razones de fuerza mayor se aplique la educación a distancia, tal como lo aprobó el Congreso la semana pasada. "¿Qué es un razón de fuerza mayor? ¿Un edificio que no tiene gas ni luz? No hay nada que supere ni reemplace a la presencialidad de la escuela. Queremos condiciones dignas de estudio y trabajo y un salario igual a un cargo, que es lo que necesita cualquier ser humano para vivir", enfatizó.