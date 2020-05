Quedate en casa: piden al Enargas que no haya cambios de categorías por el mayor consumo

Bajo el lema “Quedate en casa”, la fase 1 del aislamiento preventivo por el covid 19, mantiene desde hace poco más de dos meses a una buena parte de la población del país dentro de su hogar y eso genera como lógica, que se incrementen los consumos de gas y luz.

Tal como lo adelantó este medio, desde la Defensoría del Pueblo informaban días atrás algunos reclamos vinculados a esta problemática: quejas de usuarios residenciales marplatenses por boletas con importes más altos -que no eran por ningún aumento debido al congelamiento de tarifas por parte del ejecutivo nacional al comienzo de la cuarentena- sino por cambios de categorías de consumo.

“Estamos pidiendo al Enargas a que no haya salto de categorías. A través de videoconferencias con Zoom, mantuvimos una reunión donde explicamos los inconvenientes que puede generar esta situación. El 1 de junio tendremos una reunión virtual con Federico Bernal, interventor del Enargas para saber si podemos definir alguna cuestión ahí”, manifestó en diálogo con 0223, Sergio Procelli, titular de Consumidores Argentinos.

Si bien aún no comenzaron las bajas temperaturas, para Procelli, en este marco de encierro, podrían llegar boletas más abultadas sino se atiende esta problemática.

“Si se aumenta el consumo de metros cúbicos de gas, se pasa de categoría y con eso, aumentan también los costos fijos y sube el porcentaje de otros impuestos”, explicó.

Por tal motivo, desde Consumidores Argentinos solicitaron al Enargas modificar la forma de facturar del gas a los usuarios residenciales: “Pedimos volver al sistema original, donde todos pagábamos lo mismo. Y a partir de tantos metros cúbicos, pagar más. Pero no que pagues más metros cúbicos y que suban además otros cargos fijos, como sucede en la actualidad”, razonó Procelli.

Por último, Procelli puso de manifiesto la situación de los comercios que estuvieron durante más de 60 días cerrados: "A los que no tuvieron consumos en este tiempo de emergencia, pedimos que no se aplique la tarifa estacional, en el caso de tarifas eléctricas, que es algo que se aplica solo en la costa y es para las propiedades donde se intuye, que son de recreación: se toma un costo de kilovats más barato, pero con costos fijos más caros de lo normal. Es por eso que pedimos que se tenga en cuenta no recategorizar, ni aplicar la tarifa estacional. Sino tratar que la gente quede dentro de los mismo niveles, dentro de estas medidas para evitar el impacto en esta emergencia”, evaluó.