Españoles varados en Mar del Plata piden ser repatriados: "Queremos volver a casa"

Se acercaron este jueves al Viceconsulado de España pero no fueron recibidos por nadie. Estiman que son alrededor de 80 los españoles que no pudieron volver por la cuarentena.

Ciudadanos españoles que desde fines de marzo quedaron varados en Mar del Plata y desde entonces esperan ser repatriados, se movilizaron este jueves a la mañana al Viceconsulado de España (Mitre 1159) para pedir algún tipo de respuesta. Si bien la intención era presentar una carta para contar su situación, en el lugar no había nadie para atenderlos. Esto provocó un gran malestar, sobre todo porque muchos ya no tienen recursos para comprar nuevos pasajes de avión.

Así lo reflejó Aitami, uno de los españoles varados en la ciudad desde hace dos meses. “Queremos volver a casa. Somos conscientes de que estamos en una situación de emergencia, pero queremos que nos digan algo”, dijo a 0223 Radio el hombre oriundo de las Islas Canarias.

Según contó, hay alrededor de 700 españoles impedidos de volver a sus hogares por la pandemia, entre ellos, “adultos mayores, un niño menor de edad, gente que perdió su trabajo o que tiene suspendidos sus tratamientos médicos”. En Mar del Plata y la zona, calculó, alcanzan a 80 los afectados.

En su caso particular, Aitami arribó a la ciudad de vacaciones y no pudo conseguir pasaje de regreso antes de que se cerraran las fronteras por la pandemia de coronavirus. “Hubo gente que sacó pasajes y después le suspendieron los vuelos”, advirtió, y se quejó por los “precios exorbitantes” que cobra Aerolíneas Argentinas por los pasajes en vuelos de repatriación. “Un pasaje de Iberra cuesta 470 euros y Aerolíneas los tiene a 900”, reflejó. “Necesitamos que nos digan algo; hay gente que ha gastado dinero y ya no tiene con qué sobrevivir acá”, aseveró.