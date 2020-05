Alberto Fernández llamó a Montenegro para interiorizarse sobre el caso Mar del Plata

El presidente de la Nación se comunicó este viernes por la mañana con el intendente. Hablaron sobre la particularidad de Mar del Plata, una ciudad de más de 500.000 habitantes sin casos de coronavirus.

El presidente de la Nación Alberto Fernández llamó este viernes por la mañana al intendente Guillermo Montenegro y mantuvieron una conversación durante unos 20 minutos sobre la situación de Mar del Plata respecto al coronavirus, un caso inusual en el país debido al tamaño de la ciudad y la falta de casos de infectados.

“Ya no tengo más margen para decirle a la gente que no salga a trabajar, porque nosotros no tenemos casos”, le planteó el intendente al Jefe de Estado, quien se interiorizó sobre las medidas que se están adoptando en la ciudad.

Se espera que este viernes por la noche el presidente dé a conocer una nueva etapa de la cuarentena en la cual se anunciaría la flexibilización para algunos sectores productivos. En ese punto, el presidente estaba al tanto de la prueba piloto que se desarrollará este fin de semana para el comercio y las peluquerías.

Fuentes consultadas por 0223 no descartaron que durante su discurso, Alberto Fernández mencione el caso de Mar del Plata como uno de los ejemplos de buenos resultados que trae el aislamiento.

De hecho, una información que trascendió este viernes en medios capitalinos es que el gobierno nacional utilizará alguno de los protocolos que se implementa en Mar del Plata para aplicarlo a nivel general en esta nueva etapa de la cuarentena.

En la conversación, Montenegro le remarcó al presidente que "no está interesado" en promover la salidas recreativas en esta estapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, más allá de los anuncios de flexibilización que haga el mandatario durante la noche del viernes desde Olivos, según lo que aseguraron las mismas fuentes.