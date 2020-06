Luz: advierten que las empresas todavía cobran "compensaciones" por la devaluación del 2018

Desde Consumidores Argentinos elevaron una serie de presentaciones al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) para que aclare distintas irregularidades que constataron en los últimos meses con relación al cobro de la tarifa de la luz.

Uno de los aspectos que busca aclarar la organización liderada por Sergio Procelli se vincula con el Incremento Costo Tarifario (ICT), un rubro que se comenzó a implementar en la facturación en 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, después de la fuerte devaluación del 2018.

"Eso se creó para que las empresas pudieran compensar esa crisis pero lo que vemos es que todavía se sigue cobrando", señaló el titular de la entidad de la sociedad civil, en declaraciones a 0223.

Frente a ello, Procelli consideró necesario que el Oceba aclara hasta qué fecha se debe proceder con el cobro de este ítem en la tarifa. "No entendemos por qué no lo sacan pero son cuestiones que perjudican a los usuarios", planteó.

Otra de las presentaciones al organismo está apuntada a la aplicación de recategorizaciones en concepto de la categoría de "tarifa estacional" durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia del coronavirus.

"Si el usuario consume en un período un 50 por ciento más que el resto de los períodos, la empresa entiende que esa vivienda solamente se habita por temporada entonces empiezan a cobrar más caros los costos fijos", explicó, en una primera instancia.

Procelli dijo que esta situación ya se constató en dos casos en Mar del Plata pero remarcó que el incremento en el consumo es coincidente con la cuarentena y no con otro fenómeno. "Una persona que vive sola, que tiene un consumo muy bajo, ahora que se tiene que quedar en su casa y eleva su consumo y por eso la recategorizan como tarifa estacional. Pero está mal y es una locura", sostuvo.

El último planteo que se llevó al Oceba se vincula con los aumentos automáticos que aplican las empresas distribuidoras de energía eléctrica cuando constatan que los usuarios pasan determinadas franjas de consumo.

"Acá exponemos los mismos argumentos: como ahora todos tenemos que estar en casa por la cuarentena, pedimos que no se cobre más caro porque es lógico que se gaste más. No es un derroche, sino que se motiva por esta situación particular de emergencia", remarcó.