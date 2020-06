La novia del cordobés infectado se aisló en el mismo hotel y será hisopada

El cordobés de 23 años que fue sometido a un hisopado el sábado último dio positivo de coronavirus. Sin embargo, se hizo el test con el nombre del amigo que le facilitó el permiso para ingresar a Mar del Plata, el DNI, el carnet de conducir y el auto. En los papeles, el infectado es su amigo que está en Córdoba. En los hechos, el joven que irresponsablemente manejó 1.100 kilómetros hasta Mar del Plata para ver a su novia. Por eso, hasta que no esté el resultado del nuevo hisopado el joven de 23 años no estará oficialmente infectado.

En ese contexto, las autoridades le pidieron a la novia del muchacho que se aísle. Ella vive en Mar del Plata con sus padres y en un principio quiso volverse a su casa. Sin embargo, le insistieron que, por precaución, se aloje en el hotel Facón del Mar, el mismo en el que fue alojado durante la noche del lunes su novio.

“Están en el mismo hotel, pero en habitaciones separadas, porque uno es positivo y el otro sospechoso”, comentaron fuentes municipales a 0223.

No obstante, aclararon que esa es la realidad práctica. En los papeles, el joven no figura aún como infectado y la chica, que no tiene ningún síntoma compatible con el Covid-19, no puede considerarse “contacto estrecho” hasta que no esté el resultado del nuevo hisopado.

“Si ella se iba a la casa no podíamos detenerla. Entendemos que es una cuestión burocrática sin sentido, pero es así”, explicaron las autoridades.

La misma dificultad tiene la fiscal federal Laura Mazzaferri, quien está esperando el nuevo examen para poder iniciar la investigación judicial y determinar las responsabilidades en este caso. Está claro que el joven violó el aislamiento y, además, utilizó una identidad falsa para poder ingresar a Mar del Plata. La justicia, además, analizará las responsabilidades del amigo que le facilitó todos los documentos e, incluso, a la persona que le alquiló el departamento.