Encuentro "tenso" pero con acuerdo entre los recicladores y el Municipio y Ceamse

Tras semanas de conflicto y con la amenaza latente de paralizar otra vez el servicio de recolección de residuos, el Municipio y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) arribaron este viernes a la tarde a un acuerdo con los recicladores para atender sus demandas laborales.

Martín Romero, uno de los voceros de las 500 familias que subsisten del reciclaje informal en el predio de disposición final, reconoció que el encuentro con los representantes de la empresa y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) tuvo momentos "tensos" pero destacó la posibilidad de haber acercado las posturas.

"Hubo un tire y afloje pero se comprometieron a darnos indumentaria y un playón que nosotros habíamos pedido para poder cargar las cosas en los vehículos", comentó en una primera instancia el trabajador, en declaraciones a 0223, una vez que finalizó el cónclave.

La tensión en la reunión tuvo lugar cuando los recicladores le pidieron explicaciones a Sebastián D'Andrea, el titular del Emsur, por los fondos de la tasa Girsu, que es una contraprestación que se cobra a los marplatenses y batanenses para la gestión sustentable del ambiente natural y urbano. "Ahí no hubo ninguna definición pero tuvimos que ceder en algo porque si no sigue todo igual", planteó Romero.

El reciclador dijo que también se insistió con la posibilidad de que el Gobierno de Guillermo Montenegro garantice el pago de un subsidio a las familias, en caso de que se produzca un pico de coronavirus que imposibilite el trabajo en el predio de basura.

"Les dimos un plazo para que puedan trabajar en todas estas cosas. Sabemos que los tiempos a veces son largos pero la verdad que la necesidad es grande. Lo de la indumentaria sería una de las cosas más urgentes", indicó, y aclaró: "Si cumplen, vamos a seguir trabajando bien. No queremos cortar más el predio y que no haya recolección. No queremos que sufra la gente de Mar del Plata".

Otro de los compromisos que figuran en el texto del acuerdo que se rubricó este viernes, son la la creación de "cinco grandes generadores" para carreros y cartoneros, la construcción de un galpón de acopio sustentable y el mantenimiento y mejoramiento de la planta de la cooperativa Cura.

Desde la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, en tanto, prometieron la reubicación de dos autoridades del predio que habían sido denuncias por "constantes maltratos" contra las familias que reciclan.

Mientras tanto, y en base al protocolo que aprobó el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (Opds), los recicladores podrán trabajar dos días a la semana en el basural para trabajar con aquellos residuos que ya tengan 72 horas de depósito, tal como se pactó semanas atrás.