Se renovaron las autoridades en el Complejo Penitenciario de Batán

El inspector mayor Pascual Lettieri asumió este martes de manera oficial como Jefe de Complejo Penitenciario Zona Este, mientras que el Juan Domingo Montes de Oca pasó a cumplir funciones como Secretario de Coordinación del Complejo y el Prefecto Mayor Gabriel Cufré quedó a cargo de la Unidad Penal Nº15 de Batan.

Con la presencia del Subjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Juan Carlos Vaccaro, se llevó a cabo la Ceremonia Académica para la puesta en funciones de las nuevas autoridades del complejo.

Pascual Lettier había quedado interinamente en el cargo desde marzo luego del retiro de la Inspectora General Claudia Díaz. El inspector Domingo Montes de Oca, en tanto, se desempeñaba como director de la Unidad Penal Nº15, cargo que ahora ocupara Cufré.

"Quiero agradecer a Claudia (Claudia Díaz) porque fue un honor para mi acompañarla y pedirles a todos ustedes que nos acompañen, a mí y al mi nuevo compañero de fórmula porque vamos a seguir trabajando juntos por muchos más logros”, dijo el flamante jefe del complejo penitenciario local.

Montes de Oca agradeció a su familia por el acompañamiento y a la Jefatura del Servicio por haber confiado en él para este nuevo desafío: “Siempre se los voy a devolver con trabajo y voy a poner todo de mi para que el Complejo Este esté bien representado".

Por su parte, el nuevo director de la Unidad Penal Nº15 de Batán se refirió a su gestión y las expectativas de esta nueva etapa. "Me formé en esta Unidad y hoy me toca la responsabilidad de conducirla, Es una unidad muy grande, los que pasamos por acá la amamos pero sabemos lo que todos dejamos día a día en este trabajo. Solo el penitenciario sabe lo difícil y complejo de su tarea", aseveró, y agregó: "Les pido me acompañen, más ahora en este momento tan difícil ante la pandemia del Covid-19".

Acompañaron a los nuevos funcionarios, La Jefa de Complejo saliente Insp.Myr. Claudia Díaz, el Director de la Unidad Femenina N° 50 Esteban Fraga. El Director de la Alcaidia Penitenciaria Batán Roberto Astete, el Director de la Unidad 6 Dolores Esteban Lupo, el Capellán de la Unidad Presbítero Hernán David, y personal de servicio presente.