Kicillof anunció la vuelta a una "cuarentena intermitente": "Queremos que esto se termine"

El gobernador Axel Kicillof anunció que la Provincia de Buenos Aires comenzará a transitar una etapa de "cuarentena intermitente" después de que haber endurecido las restricciones de circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) por la escalada de casos de coronavirus.

El mandatario consideró que la cuarentena estricta que se impuso desde principios de mes permitió reducir la velocidad de contagios y descomprimió la situación del sistema sanitario. "Logramos mantener la capacidad del sistema que se venía utilizando cada vez más y estamos en posibilidad de volver a la etapa anterior, de manera escalonada y lenta", consideró.

Sin embargo, la flexibilización de algunas actividades esenciales se va a "poder sostener solo en la medida de que no vuelven a aumentar los contagios y que no se vuelvan a utilizar las camas". "Esta etapa va a depender muchísimo del esfuerzo de cada uno", aclaró.

"No es verdad que la humanidad le esté ganando al virus. No le estamos ganando al virus. El coronavirus mata a la gente y nosotros todavía no sabemos cómo matar al coronavirus y eso significa que no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento comprobado en su efectividad y que tampoco tenemos un remedio que cure a los pacientes", enfatizó.

Kicillof dijo que a partir de la próxima semana habrá "ligeros cambios" en la administración de la cuarentena que se distribuye en el territorio bonaerense y que mantendrá los focos en base a la situación de cada distrito, ya que reconoció una situación muy "heterogenea" entre los 135 municipios.

"Queremos que esto se temrine, que se abra todo, poner en marcha la Provincia, eso es lo que queremos y deseamos pero las decisiones que tomamos no dependen de sueños, deseos ni voluntarismos, sino de datos y de las situaciones que estamos viviendo. Les pido muchísima más responsabilidad colectiva", insistió.

En este marco, el gobernador reiteró que la cuarentena y el aislamiento son las "únicas medidas" efectivas para disminuir el riesgo de contagio del virus. "Ha que entender que estar en cuarentena no es estar quieto; es la movilización de toda una sociedad para cuidarse", cerró.