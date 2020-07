Alberto Fernández confirmó otra cuarentena hasta el 2 de agosto: "Trataremos de volver a la vida habitual"

El presidente Alberto Fernández anunció en el mediodía de este viernes la continuidad de la cuarentena en el país hasta el 2 de agosto, en el marco de la pandemia del coronavirus, que en las última semanas mantuvo una importante escalada de casos que renovó la preocupación en las autoridades sanitarias.

“Todos quisiéramos superar este tiempo rápidamente y seguir adelante con nuestros emprendimientos, nuestros trabajos y estudios. Pero la pandemia nos sigue atacando, enfermando y llevándose vidas”, dijo el mandatario, quien realizó el anuncio desde la residencia de Olivos, secundado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Horacio Rodríguez Larreta.

"La pandemia se ha llevado casi 600 mil vidas en todo el mundo y nosotros nos hemos fijado una serie de objetivos que hemos venido cumpliendo para llegar a que el sistema de salud esté preparado", dijo y reparó en que si bien en los últimos 14 días se observó un número creciente de contagios y de muertes, "aún así seguimos estando en una situación buena".

A su vez, señaló que si bien el 89% de esos casos corresponden al Amba, la circulación provocó la propagación del virus a otros puntos del país, como Chaco o Río Negro. "Estamos en la zona del mundo que hoy es el epicentro de la pandemia", subrayó.

En ese sentido, destacó la necesidad de cumplir con el distanciamiento social. "Por mucho que nos pese el aislamiento, eso es lo que nos permite no caer en la crisis del País Vasco, de tener que elegir quién vive y quién no", advirtió.

"Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. El 91% de los contagios que se han dado en los últimos días se han dado en el Amba pero el tránsito hace que circule el virus y que las probabilidades de contagios sean en cualquier lugar del país", agregó. Por ese motivo, insistió en que "el riesgo de circulación y de contagio existe y debemos extremar nuestros cuidados para que podamos controlar la situación".

"Vamos a tratar de volver a la nueva normalidad paulatinamente porque lejos estamos de ganar la batalla", dijo y confirmó una nueva etapa de la cuarentena entre el 18 de julio y 2 de agosto. vamos a tratar de volver a la vida habitual, lo vamos a hacer escalonadamente

A diferencia de los anuncios anteriores, en esta oportunidad el presidente también está acompañado por algunos gobernadores de otras provincias, en una clara señal de respaldo a la continuidad del aislamiento y un gesto de unidad federal.