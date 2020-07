Todavía intentan determinar el nexo epidemiológico de 11 infectados con coronavirus en Mar del Plata

Son solamente once las personas con coronavirus en Mar del Plata a las cuales se les desconoce el nexo epidemiológico que les permite a las autoridades sanitarias identificar el origen del contagio de la enfermedad.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Salud que fueron consultadas por 0223 precisaron el número, mientras la ciudad sostiene desde hace dos semanas jornadas con un importante número de casos, tal como ocurrió este jueves en donde se reportaron 44 infectados nuevos.

Las mismas fuentes precisaron que son "cerca de 900 personas" las que cumplen el aislamiento obligatorio en General Pueyrredon, bajo escrito seguimiento de personal médico en caso de que alguno de los aislados acuse síntomas sospechosos de Covid-19.

La ciudad mantiene unos 370 pacientes activos pero, pese a la importante escalada de casos que comenzó hace 15 días, en el Gobierno de Guillermo Montenegro confían en que la situación está "controlada" e insisten con llevar tranquilidad.

También defienden el plan de acción que se lleva adelante en el momento crítico de la pandemia y descartan la posibilidad de hacer testeos masivos en los barrios vulnerables, tal como se ha solicitado algunos sectores.

El Municipio, en este sentido, se ajusta a la definición de caso sospechoso que fue nomenclada por la Provincia de Buenos Aires para avanzar con los testeos de la manera más efectiva posible.

Las autoridades entienden que una política de estas características no tendría valor epidemiológico ya que los hisopados deben estar necesariamente dirigidos a toda persona que presente síntomas de coronavirus.

Esta misma explicación la había brindado a este medio Irene Pagano, la directora del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) Juan H. Jara, quien había indicado que los testeos a asintomáticos podían arrojar un resultado considerado como "falso negativo" con una alto nivel de probabilidad que ronda en un margen de entre un 60 y un 100 por ciento.

"Entonces, muchas veces ese resultado da una sensación de falsa tranquilidad pero la verdad es que el resultado negativo no quiere decir que no te hayas contagiado hace cuatro días", graficó al respecto la infectóloga (M.N. 117812) que está a cargo del prestigioso instituto laboratorial de la calle Ituzaingó al 3520.

Lo que no se descarta en el Municipio es la idea de avanzar con un plan de testeos dirigido puntualmente al personal de salud, aunque la iniciativa, en principio, no se baraja en el corto plazo. "Puede llegar a ser una medida muy útil pero hoy no lo vemos necesario", aclararon las fuentes consultadas.

Hoy, el foco de la Secretaría de Salud y de su equipo de epidemiología se centra en la "depuración" de los casos que se desprenden de los principales epicentros de los brotes que fueron localizados hasta esta fecha.

Todavía continúa una ardua labor para esclarecer el escenario que involucra al sanatorio Bernardo Houssay, a las residencias de larga estadía "Námaste" y "El Hogar de los Abuelos", a la pesquera clandestina de Alejandro Korn al 3000 y la Clínica de Psicopatología del Mar de Punta Mogotes.

Si bien se reconoce que la situación epidemiológica y sanitaria es dinámica y evoluciona en el "día a día", las autoridades locales confían que en el transcurso de las próximas dos semanas se puedan terminar de "controlar" los brotes en caso de que no surjan nuevas eventualidades que agudicen la reproducción de los contagios de Covid-19.