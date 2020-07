INE: "Las muestras de casos sospechosos deben ser analizadas por los laboratorios públicos"

La directora del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) Juan H. Jara, Irene Pagano, aseguró que corresponde que sean los laboratorios públicos los que estén a cargo de analizar las muestras de casos sospechosos de Covid-19 y dijo que desconoce la razón por la cual el Municipio opta por hacer el mismo seguimiento con instituciones de índole privada.

La infectóloga (M.N. 117812) recordó que las instalaciones de Ituzaingó al 3520, dependientes de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis), y del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), de órbita provincial, son las que están autorizadas por el Gobierno para realizar cada uno de los testeos.

"Lo que corresponde es que las muestras se deriven a los efectores públicos. Nosotros inclusive también recibimos de los privados porque las clínicas de la ciudad nos envían muestras. Y muchas veces, cuando termina el día, tenemos más muestras de las clínicas privadas que del ámbito público", reveló, en un mano a mano con 0223.

Ante la consulta que le hizo este medio, la responsable de la prestigiosa institución que funciona en el barrio La Perla consideró que "son las autoridades de la Municipalidad las que deberían responder" el motivo por el cual el seguimiento de algunas muestras se deriva a otros laboratorios privados. "Lo que puedo decir es que el análisis de los casos sospechosos los tenemos que hacer los efectores públicos", aclaró.

Pagano reconoció que la evaluación de las muestras implica un "proceso largo" y dijo que, a la fecha, el INE realiza un procesamiento en dos turnos distintos durante la jornada. "Muchas veces nos dicen que es tarde pero es que recibimos hasta el mediodía, se abren las cajas con las muestras, se hace la primera placa, y después se hace otra nueva largada de muestras que sale cerca de las 21", detalló.

La infectóloga recordó que su institución no solo recepciona test de los municipios que integran de la Región Sanitaria VIII, sino también de la Región Sanitaria IX y I y en las últimas semanas se sumó el distrito de Dolores, que corresponde a la Región Sanitaria XII, a raíz del volumen de trabajo que se acusa por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La directora del INE dijo que, por día, se analiza un promedio de 220 muestras y reconoció que en los últimos días ha crecido el índice de positividad a partir de los brotes de Covid-19. "Este jueves tuvimos casi un 25 por ciento de casos positivos. En estos días ha ido en ascenso", dijo, y agrego que ya llevan procesadas más de 4200 muestras en el marco de la pandemia.

Pagano también aclaró el motivo por el cual su laboratorio no analiza testeos de casos asintomáticos ya que este tipo de personas "tienen entre un 60 y un 100 por ciento de probabilidad, según el momento en que se haga el hisopado, de dar un falso negativo". "Entonces, muchas veces eso da una sensación de falsa tranquilidad pero la verdad es que el resultado negativo no quiere decir que no te hayas contagiado hace cuatro días", indicó.

"Cuando uno tiene un contacto estrecho con un caso confirmado la indicación es el aislamiento, no es el hisopado, y si esa persona tiene síntomas, si se la hisopa. Por eso es importante es el seguimiento de contactos", remarcó la profesional de la salud.

Intenso trabajo de vigilancia epidemiológica

Además del diagnóstico, Pagano recordó que otra de las misiones fundamentales del Instituto Nacional de Epidemiología está ligada a la vigilancia epidemiológica y detalló diferentes trabajos e iniciativas que se impulsaron desde los primeros días de la pandemia para conocer más aspectos del comportamiento del nuevo virus.

La responsable de la entidad dijo que en la Región Sanitaria VIII ya realizó un estudio de cero prevalencia en personal de salud que fue remitido a las autoridades y confió que por esta fecha se realiza el mismo trabajo dentro de cinco hospitales que están en el AMBA.

A su vez, la referente del INE recordó la iniciativa que se impulsó en junio con la que se busca determinar la "incidencia, letalidad y características clínico-epidemiológicas" que tiene el coronavirus en la población marplatense. "Este seguimiento se hace a 300 personas hasta diciembre", confirmó.

En paralelo, Pagano reveló que trabajan junto a Obras Sanitarias (Osse) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para avanzar en una investigación subsidiada en la que se miden los niveles de residuos de ARN del Covid-19 en los efluentes cloacales de la ciudad.

Además, la infectóloga recordó el software que desarrolló el instituto para el seguimiento de casos, que ya es utilizado en 14 municipios de la región. "Como instituto de epidemiología, tenemos una actividad muy intensa más allá del diagnóstico para aportar un poco más sobre el comportamiento de esta enfermedad que todos desconocemos", señaló.