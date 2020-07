Insisten con los pedidos para habilitar más actividades culturales en Mar del Plata

El intendente Guillermo Montenegro dio el visto bueno para que vuelvan a funcionar distintos rubros que estaban frenados por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, algunas actividades culturales aún no entran en la consideración del Ejecutivo municipal a la hora de otorgar permisos.

Verónica Lagos, concejala del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, cuestionó la falta de avances en las negociaciones para reanudar distintas actividades culturales, como ferias de artesanos a cielo abierto, artistas callejeros, entre otros, más allá de la habilitación que le concedieron a salas de ensayo, estudios de grabación y clases individuales de música, espacios culturales y escénicos.

La edil opositora precisó en diálogo con 0223 Radio que el espacio político que integra ya presentó nueve proyectos para asistir a distintos sectores en el contexto de la pandemia "siempre girando en torno a las mismas problemáticas". "Ellos ven que habilitan otras actividades, pero no los tienen en cuenta", recriminó en la previa de una nueva reunión de la comisión de Educación y Cultura.

Desde el Frente de Todos propusieron crear un fondo de emergencia cultural, pero el planteo no tuvo mayores adeptos. "Nos parece una herramienta que le podemos dar al Ejecutivo, pero si no hay voluntad polìtica no se puede". "Estas personas no tienen ingresos por no poder llevar adelante su actividad, están pasando una crisis alimentaria y les urgen las respuestas", insistió.

"No podemos seguir perdiendo tiempo con promesas que no se cumplen. El común denominador es que el Ejecutivo no escucha, no da respuesta y la situación se hace cada vez más asfixiante", concluyó.

El secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, fue blanco de distintas críticas por parte de los referentes culturales, que acusan dilaciones en el tratamiento de algunas propuestas.