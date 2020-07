Los hoteleros también hicieron su caravana: piden créditos blandos y que se abra el turismo

Preocupados por la nula actividad en 130 días por causa de la pandemia, los hoteleros de Mar del Plata realizaron una ruidosa caravana por las calles de la ciudad, exigiendo al estado la reapertura del turismo y la asistencia a través de créditos blandos, entre otra serie de medidas. Advierten que durante el 2020, producto de la coronavirus, el empleo en el sector caerá entre el 8 y el 18%.

En diálogo con 0223 Radio, Rolando Dominé, representante de la Federación Hotelera Gastronómica, reiteró el reclamo firme hacia la sanción legislativa de paquetes de medidas por parte del estado municipal, provincial y nacional y sostuvo que, si no hay una “operación de rescate” hacia la actividad, con el otorgamiento de créditos blandos, “sin turismo, esta ciudad va a tener un prejuicio enorme".

“Para que la hotelería trabaje debe estar abierto el tránsito interjurisdiccional, con todos los controles y cuidados que se requieran y que cada establecimiento hotelero, gastronómico, local de playa y de espectáculos, deba tener en cuenta para dar garantías a su personal y al turismo que llega. Si no estamos en actividad, la ciudad va a decaer en forma absolutamente imposible de recuperar”, remarcó Dominé.

En ese punto, el empresario vinculado al Hotel Continental, señaló que a pesar de la pandemia, “muchísimos clientes llaman para venir pero no tenemos ninguna posibilidad por la prohibición que tenemos de darle servicio”.

Para Dominé, cuando se pueda habilitar la reapertura de los hoteles, los establecimientos van a requerir un período de readecuación para acomodar las instalaciones, lo que requerirá de una reinversión y capacitación del personal, que durante este período cobró la mitad del sueldo por la asistencia del gobierno con el programa ATP y el resto, con fondos de los privados.

Asimismo, el empresario consideró que las autoridades no cuentan con una buena recepción del problema que atraviesan: "Creo que están probablemente confundidos acerca de cuánto es el período de resistencia sin actividad y acumulando deudas. Cuando el hotel reabra, no se podrán dar los niveles de servicios requeridos porque no hay que perder la calidad de estos. Necesitaremos asistencia financiera”, reiteró.

Por último, Dominé manifestó que debido al aumento de casos de coronavirus que atraviesa el país, se postergó un virtual reinicio para la primera semana de octubre.

“Las pretensiones nuestras eran para septiembre pero entendemos que se están postergando para octubre. Pero son simples especulaciones, por el panorama sanitario actual”, concluyó.