Hoteleros, molestos con las demoras de los concejales: "Se pelean por ver quién presenta una ordenanza"

Desde la Cámara Hotelera de Mar del Plata apuntaron fuertes críticas al Concejo Deliberante por las demoras que acusan al tratamiento de su pedido para que se apruebe una ordenanza que les garantice alguna ayuda económica financiera a raíz de la situación que urge cada vez más por la crisis de la pandemia del coronavirus.

Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la de la entidad, cuestionó los "juegos políticos" que se suceden en el cuerpo legislativo y que impiden sancionar una iniciativa de estas características con la celeridad que necesitan los empresarios del sector.

"A nivel ciudad, nosotros pedimos una condonación de las tasas desde que cerramos los hoteles hasta diciembre. Tuvimos buena llegada conversando pero en el Concejo Deliberante empiezan los juegos políticos y las peleas por ver quién propone la ordenanza", aseguró.

En declaraciones a 0223 Radio, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica cuestionó que los ediles "se fijen por ver quién presenta una ordenanza en vez de fijarse por ver qué es lo que dice". "Y hay muchos choques también: un sector quiere proponer que tengamos ayuda financiera o fiscal con la Provincia pero nada municipal y a otro sector le interesa que la ayuda sea provincial pero no municipal", reveló.

Además, Palena criticó los tiempos de trabajo que se toman los concejales: "Ellos terminan la jornada de trabajo y posponen la discusión para la semana que viene. Ni siquiera se juntan al otro día. Entonces, cada vez que se reúnen pasa una semana y nuestra situación se complica cada vez más".

"Hay muchas promesas pero la verdad que nos preocupa y nos molesta el tiempo que se toman para una decisión. Todos nos entendemos hablando pero cuando hay que levantar la mano, no todos las levantan", apuntó el máximo responsable de la Cámara Hotelera local, y se preguntó: "No sabemos si no entienden la actividad o si no se dan cuenta de la urgencia que tenemos".

El empresario aclaró que el paliativo que necesita el sector está ligado con algún auxilio financiero y no con la posibilidad de volver a abrir. "Ningún hotelero va a abrir aunque lo dejen abrir. Lo que le importa al sector es que se abra el Amba. En invierno, trabajamos en un 90 por ciento con gente de esa zona. Nosotros estamos pidiendo ayuda financiera, fiscal y rogando que en Amba se abra lo antes posible", explicó.

Palena insistió en el duro presente que atraviesa a la industria hotelera y consideró que la generación de un capital de trabajo demandará muchos meses hasta recién se puedan saldar todas las deudas acumuladas desde marzo. "Para nosotros es muy importante recibir un periodo de gracia porque los primeros créditos que tenían una tasa al 24 por ciento ya hay que empezar a pagarlos en septiembre. Eso fue un manotazo de ahogado en el momento pero no fue una solución definitiva", indicó.

"A pesar de que tenemos ATP, no es suficiente para pagar los sueldos y después tenemos los costos de los servicios que son muy altos. Los servicios se van pagando uno o dos meses atrasados. Hoy, los empresarios están priorizando los sueldos de los empleados, nadie está pagando impuestos o tasas y por eso pedimos una emergencia para recibir alguna ayuda fiscal o financiera", concluyó.

En este contexto de gran adversidad, el sector prepara para el martes una caravana para visibilizar el pedido de una Ley de Emergencia que lleve algo de alivio ante los números en rojo que se sostienen desde hace meses. Bajo el lema "Sin hoteles no hay turismo", la convocatoria comenzará a las 12 y tendrá como punto de encuentro la esquina de Colon e Hipólito Yrigoyen.