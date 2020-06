Hoteleros piden "abrir" la ciudad para poder trabajar

Si bien en las últimas horas el gobierno de Guillermo Montenegro elevó a la Provincia un paquete de nuevos protocolos para que se autoricen más actividades, entre ellas, la hotelería, desde el sector redoblan la apuesta y piden la reapertura de la ciudad para recibir turismo.

Así lo puntualizó este martes Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresa Hotelera Gastronómica. “A nosotros nos interesa que se abra la ciudad porque la gastronomía puede trabajar con turismo local, pero en hotelería es imposible”, dijo en declaraciones a 0223 Radio.

Palena sostuvo que mientras la ciudad permanezca cerrada al ingreso de personas no residentes, “es muy difícil poner en marcha un hotel” porque los costos fijos “son muy altos” y hay costos que se deben seguir manteniendo, aún con los establecimientos cerrados, como el pago de sueldos y servicios.

A su entender, la actividad hotelera puede desarrollarse con normalidad si se lleva a cabo con un “control absoluto” sobre los empleados y con la sanitización constante de las instalaciones.

De hecho, en el protocolo que elaboraron y que ya está en manos del gobernador Kicillof, se prevé que se tome la temperatura a los trabajadores apenas ingresan, que la ropa quede en el hotel para ser correctamente desinfectada y que se intensifique la limpieza en las áreas públicas y en lugares de mayor contacto de los hoteles, como son los mostradores, botones de ascensores, barandas de escaleras y picaportes, por ejemplo. Además, se eliminará el desayuno buffet para evitar la concentración de personas en un mismo espacio.

“Con ingresos cero se hace muy complicado”, dijo Palena, quien también explicó que ahora piden que el gobierno les otorgue créditos a tasa cero para poder surfear la crisis por la pandemia de coronavirus. “Si esto se estira, hay muchos establecimientos que no van a poder soportarlo”, confirmó.

En ese sentido, reiteró que “hay que pensar en una apertura” de la cuarentena. “Es importante pero habría que ir buscando una salida porque si miramos la realidad, uno va a un supermercado, a una verdulería que están funcionando. La gente tiene consciencia y se maneja muy bien con las distancias, usa barbijos y no hay ningún problema”, afirmó, al tiempo que reflexionó que “si en ciertas actividades funciona, no sé porqué no puede funcionar en las demás”. “Hay que pensar en una apertura porque la situación económica es muy compleja. Obviamente es importante la salud, pero me parece que hay cosas que se pueden hacer”, sentenció.