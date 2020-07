Shoppings: "La gente tiene que venir porque nuestros protocolos son muy seguros"

Y el día llegó: después de permanecer durante más de cuatro meses con las persianas bajas, los shoppings pudieron reabrir este martes con la expectativa puesta en recuperar "paulatinamente" el caudal de ventas que se vio afectado en su totalidad por la irrupción de la pandemia del coronavirus.

"Estamos muy contentos por esta apertura. Desde el 17 de marzo que estábamos cerrados así que la expectativa es muy grande. Arrancamos de a poco; hoy ya pudieron abrir casi todos los locales y algunos todavía no lo hicieron por cuestiones operativas pero en el transcurso de los días lo van a hacer", manifestó Marcelo Otero, gerente de "Los Gallegos".

El representante del shopping que está ubicado en pleno centro de la ciudad garantizó que los protocolos sanitarios que se aplican "son seguros" por lo que instó a los marplatenses a que se acerquen a hacer sus compras. "Vamos a ser igual de seguros que los locales de la calle", dijo, y agregó: "Empezamos a trabajar de acá a la temporada para ir creciendo con las ventas paulatinamente".

En declaraciones a 0223, el gerente del centro comercial dijo que la capacidad máxima permitida de circulación dentro del establecimiento es de 500 personas. "Eso se determinó en base a la superficie que tenemos y, en principio, para también poder tener bastante acotada la cantidad de gente que ingresa", argumentó.

En este sentido, Otero precisó que el control a los que ingresan incluye la desinfección del calzado y de las manos así como el control de la temperatura corporal. A ello, se suman otras limitaciones en cuanto a la dinámica tradicional de funcionamiento del shopping como el cierre de los baños, del cine, de los espacios de entretenimiento para niños y del patio de comidas.

"En gastronomía, solo funciona la modalidad take away delivery. Por ahora tenemos esas limitaciones pero entendemos que es el protocolo adecuado para poder abrir", consideró el referente comercial, y aclaró: "Lo que sí tenemos habilitado es el sector de las cochera para que la gente pueda venir y no tenga que usar el transporte público".

En el marco del difícil contexto económico que se atraviesa, el gerente del shopping "Los Gallegos" reconoció que hubo "algunas bajas de locales" pero aseguró que "la gran mayoría se pudo sostener": "Teníamos algunos locales que iban a hacer obras y que con este contexto las tuvieron que posponer. Muchas marcas tienen sus locales en los centros comerciales y estuvieron cerrando en todo el país, y en el AMBA siguen cerrados y no saben por cuánto tiempo más van a seguir así".