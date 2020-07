Los skaters también disfrutan la habilitación

Los skaters no dejaron pasar la oportunidad y se acercaron al skate park Bristol.

El jueves se confirmó la vuelta de muchas actividades y los amantes del skate también festejaron, porque volvieron a sacar la patineta y se trasladaron al Skate Park Bristol para hacer algunas "piruetas" y seguri apostando a la creatividad. De a poco, teniendo en cuenta el parate, el viernes temprano ya se empezaron a acercar al circuito costero.

Uno de los skaters que no dejó pasar el tiempo y se acercó fue Malcom, que reconoció que "se sintió más el cansancio después de tantos meses sin poder andar, el cuerpo no es lo mismo. Pero estamos contentos porque es algo que todos los skaters de Mar del Plata estábamos esperando, nos libera un poco. Es un deporte que nos gusta demasiado y estar tanto tiempo sin poder hacerlo fue frustrante. Ahora nos anima mucho poder volver a andar".

De todas maneras, más allá de las ganas de regresar, aconsejó que "hay que ir de a poco, no tenemos que creer que es lo mismo que antes de todo esto porque no es así. Hay que calentar más, el cuerpo estaba acostumbrado porque veníamos todos los días y ahora después de tanto tiempo adentro, es fundamental empezar más suave, estirar los músculos y entrar bien en calor".

Respecto a los protocolos, no es tan diferente a lo que sucede en el resto de los rubros. "Tratamos de que no se junte mucha gente, usamos el barbijo para venir y cuando nos vamos, aunque juega un poco en contra para el skate porque la respiración es muy importante. Por suerte el lugar es grande, no es que venimos en un grupo grande, como mucho se juntarán de a 3 ó 4", finalizó.

El skate es un deporte que no tiene edad y otro de los que aprovechó para ir a hacer lo que le gusta fue Simón. De 8 años, el hijo del surfista Maxi Siri, pudo retomar lo que "hago desde los 2 años. Me gusta mucho el skate y también el surf, me alegra mucho que lo hayan liberado, así que estoy contento, ya estuve practicando pruebas nuevas", contó.