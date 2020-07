A quince años del ascenso que hoy le permite a Aldosivi ser de primera

Hoy Aldosivi disfruta de un presente de lujo, con la garantía de permanecer hasta 2022 en la primera división del fútbol argentino y un predio deportivo modelo. Vivió dos ascensos más históricos, incluído uno como campeón. Sin embargo, el gran quiebre en su vida deportiva comenzó justamente hoy hace quince años. El 9 de julio de 2005, el club del barrio Puerto tuvo su propia independencia de los duros Torneos Argentinos "A". Aquel mediodía cordobés, venció por 3 a 2 a Racing, y ganó la promoción para ascender a la Primera "B" Nacional de fútbol. En tiempos donde la cuarentena por la pandemia trae viejos buenos recuerdos, aquí 0223 hizo lo suyo junto a algunos de los integrantes de aquel plantel: el ídolo Pablo Corti, el arquero Guillermo "Cacho" Álvarez, el lateral marplatense Facundo Oreja -luego de gran trayectoria en primera- y el mediocampista pergaminense Diego Levato.

Los sinsabores previos antes de la gloria

Para Aldosivi el ascenso fue un desahogo y el punto final para una serie de sinsabores. Tras haber descendido al Argentino "A" ante Brown de Arrecifes en el 2000, luchó

por volver a la segunda división. En 2002 sufrió y mantuvo la categoría en una promoción ante Gimnasia y Tiro de Salta; en 2003, un equipo comandado por Darío Tempesta en el banco y que tuvo el retorno de Pablo Corti, tras un buen torneo Clausura, perdió por penales la semifinal ante Luján de Cuyo de Mendoza, en el Minella. Un año después, se repitió la historia pero ante Douglas Haig de Pergamino, en la misma instancia y ya con Ricardo Dabrowski en el banco.

El marplatense Facundo Oreja conoce bien la historia, la mala y la buena. Llegó al club en 2002 con 20 años, y fue titular en esas campañas que terminaron en las puertas de las finales y luego en el ascenso. El lateral definió a esa etapa como "la adolescencia" del club en el profesionalismo: "Yo creo sin lugar a dudas, lo defiendo y a veces hasta lo he discutido, porque a veces gana el olvido: ese ascenso, para mi fue el cimiento de todo este presente", sentenció. Y fue más allá:"hay que ponerle nombres a los puntapié. Para mí Darío Tempesta fue una persona clave en Aldosivi, que si bien el no pudo conseguir el logro, sí hizo fue profesionalizar mucho más las áreas", declaró el surgido de Independiente de esta ciudad. Y ejemplificó: "Yo recuerdo que Aldosivi era una institución con cero profesionalismo. Íbamos como salíamos, a veces no llegábamos a entrenar porque no teníamos nafta, te pagaban con bonos de supermercado, donde entrenábamos era imposible...al día de hoy uno lo cuenta y no lo creen. Cuestiones que cambió Tempesta. Y defiendo eso, porque después vinieron logros mucho más importantes para el club, pero creo que sin ese ascenso difícil hubiera sido lograr todo lo que vino después", graficó.

Aldosivi asumió, entonces, la temporada 2004/2005 con Fabián Villarreal como entrenador y un plantel renovado. Y disputó un Torneo Apertura de andar irregular: primero cayó con Luján de Cuyo en cuartos de final y luego quedó afuera en la Reválida ante General Paz Juniors de Córdoba. El arquero Guillermo Álvarez recordó ante 0223 esa transición: "Se arrancó un buen campeonato. El Apertura no fue malo, pero tampoco bueno. Se clasificó ajustadamente y luego quedamos afuera. Pero yo lo atribuyo a que el equipo recién se estaba conociendo. Eramos jugadores nuevos, y se habían mantenido pocos del torneo anterior. Llevó tiempo de conocimiento, saber cómo se pretendía jugar".

Diego Levato fue el volante central titular, y había sido "verdugo" con Douglas la temporada anterior. Ante 0223 y desde Pergamino, analizó: "Habíamos arrancado muy mal. Aldosivi en la categoría era importante, todos le querían ganar y te jugaban a muerte. Sabíamos que habíamos formado un plantel interesante. Teníamos que hacernos respetar dentro de la cancha. Nos habíamos juntado los nuevos con los que estaban de la temporada anterior, llevó tiempo ensamblarnos. Lamentablemente se tuvo que ir Fabián (Villarreal, DT)", contó.

"Y de repente llegó Tito...", como dice aquella canción noventosa, aunque para bien. En diciembre, Andrés Rebottaro asumió la conducción del plantel, y el 2005 sería "el" año del "Tiburón".

Un grupo fuerte para un equipo desequilibrante

Pablo Rodolfo Corti es tal vez el ídolo más querido por los hinchas de Aldosivi, en especial los que crecieron viendo al equipo en los 90´s. Un jugador extraordinario que fue puntal en el ascenso conseguido. Ante 0223, el oriundo de Castelli recordó: "El equipo a pesar de arrancar mal, tenía buenos jugadores. Es un torneo muy difícil el Argentino A. Y después nos pudimos soltar más y convencernos de que podíamos ascender. Teníamos un equipo casi de memoria que salíamos a jugar tranquilos, y los que quedaban afuera siempre sumaban. Estábamos muy unidos", resaltó.

Tras debutar en el Clausura el 16 de enero (2-0 ante Brown de Madryn en el Minella), el equipo estuvo cinco fechas sin ganar. Cortó la mala racha ante Rosario Puerto Belgrano (3-2), justo antes del polémico partido ante Cipolletti de Río Negro. Allí, una piedra al final del primer tiempo (iban 1 a 1) lastimó al arquero Álvarez, el tribunal de disciplina le dio los puntos a Aldosivi. Corti marca a este encuentro como clave: "Empezamos muy mal y ese partido nos marcó el camino. Desde entonces estábamos convencido que se podía ascender y así lo pudimos lograr".

Oreja dio su mirada sobre el "click": "Creo que en el fútbol son importantes los resultados. La virtud de Tito Rebottaro y todo el equipo fue mantener la tranquilidad, sabíamos que más allá de los resultados que no se estaban dando, el equipo tenía sus cosas positivas. Sentimos mucha más confianza y a medida que pasó el torneo el equipo adquirió más personalidad y templanza, en los play offs eliminamos fácil a equipos que históricamente fueron complicados. Fuimos de menor a mayor, creyendo en lo que hacíamos. Eso fue fundamental", manifestó. "Cacho" Álvarez siguió en esa línea: "Fue importante la confianza que fue tomando el equipo, el grupo estaba muy fuerte mentalmente. Veíamos que el que entraba, hacía lo mismo o mejor que el que estaba adentro. Teníamos un muy buen equipo para esa categoría. Eso te da un plus para los momentos difíciles".

Y Levato apuntó: "Hubo una diferencia abismal de un torneo al otro. Ya los equipos nos respetaban, e impusimos lo nuestro. Nos quedamos con algo bien conseguido, con un equipo con mucha autoridad, tipos grandes, otros chicos. Fue un año soñado. Por ahí pasó el secreto: jugar con mucha autoridad los partidos claves"

Diego Levato y una camiseta usada en su paso por Aldosivi.

Lo cierto es que Aldosivi, tras el partido en Río Negro y de la mano de una dupla de ataque letal integrada por Carlos "Cachavacha" Paratore y Mauricio Lara, se soltó con goleadas a Villa Mitre (3-0) y General Paz Juniors (4-0) para clasificar a los cuartos de final. Allí, enfrentó a Juventud Unida de San Luis: perdió en la ida como visitante (0-1) y goleó a la vuelta en el Minella, 5 a 2. En semifinales, se desquitó de su viejo "verdugo" Luján de Cuyo con más facilidad de la esperada (2-1 en Mendoza, 3-1 en Mar del Plata). Y se coronó campeón del Clausura ante Unión de Sunchales, 3-0 en el Minella y 2-2 en la provincia de Santa Fe. Así, sacó boleto a la final anual por el primer ascenso.

Sin embargo, se repitió la desazón de temporadas anteriores. Con un Minella que tuvo más de 22.000 espectadores, Ben Hur de Rafaela "madrugó" en la ida al minuto. Javier López empató rápido, pero el 1 a 1 dejó malas sensaciones para lograr el ascenso. El 4 a 1 sufrido en la vuelta fue un golpe duro, pero que significó un combustible extra para reponerse e ir por el segundo ascenso. "Uno se acuerda de toda esa gente que estuvo en los momentos buenos y en los malos. Pudimos revertir una situación adversa y nos pudimos quedar con el objetivo finalmente", recordó Diego Levato.

"Más allá de la defensa, lo que mayor recuerdo es el mediocampo de ese equipo, muy laburador, y los delanteros. Teníamos muchas variantes, Mauri Lara, Paratore, Javi Gómez, jugadores que desequilibraban mucho para la categoría. Ahí estaban los cimientos, además de que íbamos todos por el mismo objetivo, desde el lunes al día del partido. Hoy con más años en el fútbol, te digo que eso es clave en el andar de un equipo", vuelve a sentenciar "Facu" Oreja.

Las lágrimas de Corti tras clasificar al segundo ascenso por penales, horas después del fallecimiento de su padre.

Y Aldosivi renació. Repechaje nuevamente ante Luján de Cuyo: 1-1 en Mendoza, y un 19 de junio especial en el Minella. Pablo Corti sufrió el sábado, día previo al partido de vuelta, el fallecimiento de su padre, "Don Pablo". Viajó a Castelli a despedirlo, y tras el entierro del domingo, volvió e igualmente tuvo la entereza de ir al banco de suplentes e ingresar para jugar el segundo tiempo. Ya Facundo Oreja, también esa temporada, había perdido a su madre. "Fueron golpes muy difíciles para nosotros. Pero el grupo siempre estuvo unido y eso fue más llevadero. Mis compañeros me bancaron por que yo llegué después de enterrar a mi viejo y fui inesperadamente al banco, y otro chico tuvo que salir y no dijo nada. Eso era por la unión del grupo", recordó Corti sobre aquella mañana. Osvaldo Gullace marcó el 1 a 1 a 20 minutos del final, y Aldosivi logró la clasificación al segundo ascenso por penales, 4 a 1.

"Tiburonazo" a la gloria

El 3 de julio, otra vez en un Minella que explotaba, Aldosivi jugó la promoción de ida ante el Racing de Córdoba donde era titular Roberto "Diablo" Monserrat, exvolante de River y San Lorenzo. Un 1-0 con gol de Paratore a los 69´ que dejaba al equipo en ventaja para la vuelta, pero con sabor a poco. Seis días después, sería la revancha.

Guillermo Álvarez recordó la previa: "No me olvido más el día que estábamos por salir de la ciudad hacia Córdoba, que fue terrible porque íbamos a viajar en avión y se suspendieron los vuelos por un paro. Salimos en micro, siempre desde la Catedral, y fue terriblemente hermoso por la gente que había, cómo nos acompañó en ese momento". En tanto, Facundo Oreja expresó con más detalle: "Lo primero que se me viene a la cabeza es la ansiedad, los nervios, el camino hacia la cancha que nos tuvimos que ir en una Traffic porque porque el ambiente en Córdoba no estaba de la mejor manera y se vio reflejado en la cancha. Con un nudo en la panza, la presión de saber que estábamos cerca de algo histórico tras haber sacado un buen resultado de local. Era inevitable también que se vinieran a la mente los momentos de frustración, con semifinales que se nos escaparon o la final ante Ben Hur".

La emoción de Javier López en el suelo, saludado por Oreja. De espaldas, Levato.

El estadio de Racing era una caldera que Pablo Corti silenció en el minuto 61 con una gran definición: "el equipo estaba jugando 4-4-2 y ´Tito´ me puso de volante por derecha. Fue una pelota larga para Javier Gómez que la peleó y yo sabía que él la iba a ganar, y empecé a leer la jugada antes y Javi me vio, pude llegar libre por el otro lado y marcar el gol. Y el festejo a la cámara fue para mi familia y para la gente de Aldosivi por lo que me había pasado con el fallecimiento de mi viejo 15 días antes", rememoró "Mosquito" a 0223.

"Salimos a jugarlo de manera muy natural. Creo que el entorno los perjudicó a ellos, y teníamos jugadores extraordinarios de mitad de cancha hacia adelante, ahí marcamos una diferencia nosotros. Y el festejo lo que fue...fue el logro de todos, de los jugadores, de Aldosivi, de la ciudad, entonces un recuerdo imborrable. Pudo concretarse algo que se nos venía frustrando hace tiempo", agregó Oreja.

Luego Rómulo Severini, héroe a la postre, completó la faena con dos goles que sentenciaron la historia. Aldosivi, desbordado de emoción y con sus hinchas que viajaron en un rincón del estadio Miguel Sancho, y otros miles en sus casas y bares del puerto, celebraron el retorno a la B Nacional luego de cinco duros años.

El tiempo pone los hechos en perspectiva. Facundo Oreja así lo entiende: "La verdad fue hermoso...a veces, con el tiempo, le pasa a la gente o los dirigentes, o nosotros, como que va perdiendo la importancia de ese logro. Ahora en tiempos de cuarentena tuve tiempo de empezar a hacer limpieza, encontré muchos recortes de esa época, me enteré que fue el primer campeonato nacional obtenido por un equipo de fútbol de Mar del Plata, un logro muy importante.

Diego Levato, autor de dos goles esa campaña, con nostalgia sostuvo: "Los recuerdos son los mejores, tanto de ese día en Córdoba como en la temporada, se había planteado ascender y se consiguió. Es increíble lo que sufrimos y padecimos en una parte del torneo, pero se consagró con lo más lindo que le puede tocar a un jugador vivir. Ya pasaron quince años, los recuerdos siguen latentes, con compañeros y algún hincha que siempre manda algún mensaje. Siempre es lindo volver a esos buenos momentos". En medio de varios golpes para el plantel, el pergaminense vivió en medio de la campaña el nacimiento de su primer hijo, Thiago, justo un día antes de la final con Ben Hur. Luego llegarían Alma (9) y Vitto (3).

Pablo Corti dimensionó aquella tarde gloriosa en Córdoba: "Creo que en lo personal, después del debut con la camiseta de Aldosivi, para mí fue el partido más importante en el club. Y más sabiendo que después de jugar me eligieron como el máximo ídolo del club. No tiene precio". Para el exarquero Álvarez, también: "ese logro fue el más importante, porque me encontró a mí en un momento de mi carrera justa, con la edad ideal para ser arquero. Lo viví con una alegría enorme. Lo disfruté, por sobre todo. Siempre se dice que el fútbol hay que disfrutarlo y vivirlo, eso me pasó a mí. Después pude vivir cosas importantes en el club, pero eso fue hermoso. Fue el primero de los ascensos que viví y se disfruta de otra forma", comentó "Cacho", que como entrenador de arqueros vivió los otros dos ascensos a primera división, al igual que el utilero Jorge "Flaco" Lareu. "Fue un logro espectacular. No sé cómo habrá quedado mi imagen en Mar del Plata, pero la mía de Aldosivi, la mejor. Es más, espero cualquier invitación para un asado en la ciudad", sonrió Levato.

Todos los entrevistados coinciden en valorar este ascenso como una piedra fundacional de este presente. "Cuando uno llegó al club el predio tenía una sola cancha, y fue creciendo año a año. Para esa evolución son fundamental los logros deportivos. Hoy nos encontramos con un club en primera, que la verdad no todos tienen un predio como tenemos nosotros. Agradecido y contento por haber aportado un granito de arena para que el club esté donde esté", expresó Álvarez. "Hoy está merecidamente en otro nivel. Seguramente, sin este ascenso, hoy Aldosivi estaría deambulando en categorías más bajas. Era un club que se estaba armando y fue importantísimo ese paso", analizó Levato.

Caravana del ascenso, en la esquina fundacional de Aldosivi, 12 de octubre y avenida de los Trabajadores. (Foto: gentileza Gustavo Seira).

En tanto, Oreja -que jugó en el club hasta 2008, edificó una gran carrera con seis años en la primera de Gimnasia La Plata- finalizó: "Uno está orgulloso de haber sido parte de la historia de Aldosivi. Jugar con muchos históricos del club. Fue un orgullo enorme. Por suerte uno lo pudo disfrutar dentro de la cancha, y luego como espectador. Bienvenido para la gente y el club".

Por último, Corti sostuvo: "Fue el puntapié inicial, sí. Por que el club siempre se armó para llegar donde hoy tiene que estar, que es en primera división. Ojalá sigamos por este camino y el día de mañana por qué no ilusionarse con una Copa Sudamericana para poder jugar algo internacional por que creo que el club y la gente se lo merece", añadió con ilusión el hoy entrenador en las divisiones inferiores del club.

Aldosivi prende quince velas para celebrar ese ascenso, uno de los hechos deportivos más resonantes que tuvo el fútbol de la ciudad. Para disfrutar el presente, dicen, hay que saber sufrir y el club portuense edificó su camino con idas y vueltas pero siempre la mentalidad puesta en crecer, y ser de primera. Desde ese sitio hoy sus hinchas celebran.

Síntesis del partido del ascenso:

Racing (2) 2: Cabrera; Bordicio, Céliz y Márquez; Manzanelli, Cuello, Monserrat y Zárate; Albornos; Poy y Gigena. DT: Daniel Teglia.

Aldosivi (3) 4: Guillermo Alvarez; Facundo Oreja, Daniel Valdes, Javier López y David García Lorenzo; Pablo Corti, Diego Levato, José Solaberrieta y Gastón Erviti; Javier Gómez y Rómulo Severini. DT: Andrés Rebottaro.

Goles en el segundo tiempo: 16' Corti (A), 19' Severini (A), 20' Poy (R), 33' Severini (A) y 42' Albornos (R), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 13' Rezzónico por Zárate (R), 18' Gonzalo Sánchez por Erviti (A), 22' Astudillo por Gigena (R), 27' Mauricio Lara por Gómez (A) y 37' Martín Navarette por Severini (A).

Arbitro: Darío Maccarone.

Cancha: Racing.

LA CAMPAÑA DEL ASCENSO (el tanteador de Aldosivi en cada juego es el primero)

1°Fecha (L) 2-0 vs. Brown de Madryn (16/1)

2°Fecha (V) 0-0 vs. Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta (23/1)

3°Fecha (L) 1-2 vs. Cipolletti de Río Negro (30/1)

4°Fecha (V) 1-1 vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (6/2)

5°Fecha (V) 0-0 vs. General Paz Juniors de Córdoba (15/2)

6°Fecha (V) 0-1 vs. Brown de Puerto Madryn (20/2)

7°Fecha (L) 3-2 vs. Rosario Puerto Belgrano (27/2)

8°Fecha (V) 1-1 vs. Cipolletti de Río Negro (6/3)

9°Fecha (L) 3-0 vs. Villa Mitre de Bahía Blanca (12/3)

10°Fecha (L) 4-0 vs. General Paz Juniors (20/3)

Cuartos de final:

27/3 Ida (V) 0-1 vs. Juventud Unida de San Luis

3/4 Vuelta (L) 5-2 vs. Juventud Unida de San Luis

Semifinal

10/4 Ida (V) 2-1 vs. Luján de Cuyo de Mendoza

17/4 Vuelta (L) 3-1 vs. Luján de Cuyo de Mendoza

Final

24/4 Ida (L) 3-0 vs. Unión de Sunchales

1/5 Vuelta (V) 2-2 vs. Unión de Sunchales

Final anual

7/5 Ida (L) 1-1 vs. Ben Hur de Rafaela

15/5 Vuelta (V) 1-4 vs. Ben Hur de Rafaela

Promoción reválida

12/6 (V) 1-1 vs. Luján de Cuyo

19/6 (L) 1-1 (4-1 en penales) vs. Luján de Cuyo

Final Reválida

3/7 (L) 1-1 vs. Racing de Córdoba

9/7 (V) 3-2 vs. Racing de Córdoba

ESTADÍSTICAS:

Aldosivi jugó 22 partidos, ganó 10, empató 8 y perdió 4. Anotó 38 goles y recibió 23.

Goleadores: Carlos Paratore 7, Mauricio Lara 7, Pablo Corti 6, Rómulo Severini 3, Osvaldo Gullace 3, José Solaberrieta 3, Javier López 2, Diego Levato 2, Diego Martínez, Ramiro Pizarro, Gastón Erviti y Javier Gómez (todos, 1).

EL PLANTEL

Arqueros: Guillermo Alvarez, Aldo Suarez, Horacio Del Carlo, Matías Angélico.

Defensores: Facundo Oreja, Andrés Villafañé, Carlos Javier López, David García Lorenzo, VictorGorrasi, Manuel Madrid, Danield Díaz, Walter Trigo, Daniel Valdés, Matías Villagra.

Volantes: Emanuel Alesi, Eloy Bernaola, Pablo Corti, GastonErviti, Dario Fernández, Osvaldo Gullace, Marcos Hernández, Diego Levato, Martín Navarrete, Ramiro Pizarro, Gonzalo Sánchez, César Serradell y José Solaberrieta.

Delanteros: Mauricio Lara,Carlos Paratore, Rómulo Severini, Javier Gómez, Diego Martinez y Luciano Broso.

Cuerpo técnico:

DT: Andrés Rebbottaro.

Ayudante de campo: Salvador Mónaco

Preparador físico: Juan Carlos Litterio

Médicos: C.Peralta y S.Semensi

Utilero: Jorge Lareu

Masajistas: Mario Tarsetti y D.Lugea