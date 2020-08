Bianco: "No hay fecha para saber si habrá temporada de verano"

Este lunes, Carlos Bianco planteó que "es absolutamente prematuro decir si va a haber temporada o no". Foto: 0223.

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlo Bianco, aseguró que aún "no hay una fecha ni se puede pensar en actividad turística" de cara a la próxima temporada de verano.

En diálogo con Vencedores y Vencidos, Bianco reconoció que la posibilidad de practicar turismo dependerá de la situación sanitaria del territorio. "Si llegamos a diciembre con la misma cantidad de casos no se puede pensar en actividad turística", sostuvo.

En este punto, Bianco añadió que por el momento "no hay una fecha" para reactivar la actividad en las localidades como tampoco para el eventual regreso de las clases presenciales.

Los dicho de Bianco se suman luego de que en la conferencia de prensa que brindó este lunes para actualizar la situación epidemiológica planteara que "hoy es absolutamente prematuro decir si va a haber temporada o no". “De no contenerse la pandemia es muy difícil tener una temporada turística normal porque lo que lleva el virus de un lado a otro son las personas”, indicó.

El fucionario de la administración bonaerense que conduce Axel Kicillof entiende que “si hay una circulación muy alta como en una temporada normal de gente que va a la costa atlántica o a algunos otros destinos turísticos de la provincia eso puede generar un efecto de contagio muy fuerte”.

Por el contrario, en caso de que se logre frenar el avance de la pandemia en el territorio bonaerense, el jefe de Gabinete vaticinó "una muy buena temporada" porque "a fin de año difícilmente la gente tenga intenciones de irse a pasear al exterior". "Pero todo eso depende de la situación epidemiológica y sanitaria en la que se encuentre la provincia”, aclaró.

Este lunes se confirmó que Mar del Plata seguirá, al menos, una semana más en fase 4. En este sentido, Bianco reconoció que durante el fin de semana mantuvo conversaciones con el intendente Guillermo Montenegro y resolvieron que General Pueyrredon se mantenga en la misma etapa. El límite para cambiar entre fase 3 y 4 se hace si cada dos semanas seguidas hay diez nuevos casos cada 100 mil habitantes.

"Si bien están surgiendo muchos casos, por la población que tiene el partido no se requiere descender de fase. Había pocos casos en Mar del Plata hace poco tiempo y ahora surgieron muchos. La ciudad tiene mucho tránsito de personas en muchos ámbitos. No hay forma de que no entre el virus”, señaló.

Días atrás, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, había considerado "inimaginable" una temporada si no existe una vacuna contra el coronavirus, lo que despertó las alarmas entre los principales operadores del sector en Mar del Plata.

Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios y Afines (Cebra) fueron cautos, pero reconocieron que "no se imaginan" un verano "sin estar trabajando". Ver después a una ciudad que no tenga turismo sería una cosa terrible", aseveró Jorge Riccillo, titular de la entidad.