Hoteleros celebran el proyecto de auxilio económico: "Es muy positivo"

Representantes de la Cámara Hotelera de Mar del Plata vieron con buenos ojos la iniciativa que presentó este jueves el oficialismo para aliviar la carga fiscal e impositiva del sector al comprender la compleja situación económica que se atraviesa como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

"Hay una reducción muy importante de la tasa de higiene desde abril a octubre con posibilidad de extender el beneficio y esto la verdad que nos da esperanza y alegría", reconoció en una primera instancia Eduardo Palena, quien preside la entidad.

En declaraciones a 0223 Radio, el referente del sector celebró que finalmente haya habido avances concretos en una iniciativa de estas características al acusar falta de respuestas en el último tiempo.

"Veíamos que no había sensibilidad en el gobierno municipal a pesar de tener muy buena relación con todos los sectores no había ninguna respuesta y ahora esto lo vemos muy positivo. Obviamente que la ayuda no es suficiente pero ayuda", aseveró.

Palena también mostró expectativas por un proyecto de ley que ya tuvo el respaldo del Senado y que se traduciría en importantes beneficios para la hotelería, entre los que se plantea el sostenimiento del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta diciembre y una reducción de las contribuciones patronales al 95 por ciento.

"Algo muy importante para nosotros de lo que se está hablando es la posibilidad de crédito. Plantean un crédito a 36 meses, con seis meses de gracia, con tasa a cero en los primeros doce meses y el segundo y tercer año con una tasa al 20 por ciento si se sale eso sería realmente importante", insistió.

El hombre que también es vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica remarcó que el ánimo en el rubro "está bajo porque la situación es muy difícil. "Recién ahora estamos teniendo algunas novedades que nos crean alguna esperanza pero veremos cuándo sale y en cuánto tiempo. Hoy, la situación es muy mala", concluyó.