Sancionan el proyecto para aliviar las tasas a los sectores más golpeados por la pandemia

El Concejo Deliberante aprobó este viernes el "Programa de Asistencia Tributaria" que había sido impulsado por el oficialismo el 13 de agosto para tratar de generar un alivio en la carga fiscal e impositiva de los sectores de Mar del Plata que se vieron más golpeados por la crisis económica de la pandemia del coronavirus.

Por unanimidad, los ediles de los diferentes bloques políticas resolvieron en el recinto dar luz verde a la iniciativa que promovió Alejandro Carrancio, de Vamos Juntos, que ahora solo espera por su reglamentación y promulgación por parte del intendente Guillermo Montenegro para su correspondiente aplicación.

"Esto no es un proyecto o un mensaje que da un oficialismo sino que lo da toda la política en general", aclaró el representante del oficialismo, al defender los principales lineamientos del expediente durante el desarrollo de la sesión ordinaria de esta tarde

Carrancio estimó que este proyecto de ordenanza implica un auxilio económico de aproximadamente 45 millones de pesos por parte del Ejecutivo. "Creemos que es una ayuda en un momento que se requería y que se acercaba al Municipio a los pedidos que nos hacían diferentes sectores de la comunidad en un momento en el cual las finanzas no son las mejores", consideró el titular de la bancada oficial.

Desde el Frente de Todos celebraron la iniciativa y la respaldaron pero al mismo tiempo consideraron que ya se podría haber implementado "hace más de un mes". "Nos arrogamos casi del todo la iniciativa, salvo en los números finales, porque a la hora de la elaboración de este tipo de proyectos siempre planteamos la necesidad de que haya un Estado presente", sostuvo el concejal Marcos Gutiérrez.

"Se dio una respuesta a una situación que planteó el Frente de Todos pero no sé si es tan integral como nosotoros lo pretendíamos. Todavía hay un marco de necesidad y seguramente el sector turístico va a seguir expresándose", aclaró el máximo referente de la bancada kirchnerista, y agregó: "Creo que hay un esfuerzo pero se podría haber hecho algo más".

Gutiérrez instó en avanzar en una "agenda de discusión un poco más amplia" en el corto plazo ante los reclamos y pedidos de ayuda con los que insisten los sectores. "Como hemos visto públicamente en los medios de comunicación, los gimnasios y natatorios son un ejemplo de que todavía no se les está dando una respuseta a toda la complejidad que presentan", reconoció.

"Tratamos de no estar refundando Mar del Plata todo el tiempo. Y tampoco digamos que se hace un esfuerzo enorme porque de ninguna manera se está haciendo eso", apuntó Arial Ciano, del Frente Renovador, quien agregó: "Tardaron cinco meses en presentar un proyecto así. No le pongamos un tono épico a una eximición de tasas que se hace sobre sectores que no están facturando nada".

El dirigente reconoció que es un proyecto de ordenanza "necesario" pero que "tiene que ser el primero de una batería de proyectos" para atender las distintas necesidades que hay en la ciudad. "Toda la ayuda no puede depender de lo que haga el Estado nacional", razonó.

Beneficios y beneficiados

El texto original de la iniciativa ponía el foco en el sector turístico pero desde el oficialismo se hizo extensiva la propuesta a los sectores gastronómico, hotelero y operadores turísticos, salones de fiestas, gimnasios, natatorios y actividades deportivas afines, y del transporte escolar pero, a partir de un pedido de oposición, se modificó y se incorporó también a los centros culturales.

A los establecimientos de estos rubros, según la propuesta, se les suspenderá por cuatro meses la aplicación del artículo 9º de la Ordenanza Impositiva referido a los importes mínimos por anticipos de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, siendo de aplicación únicamente los coeficientes consignados en el artículo 8º.

A su vez, se prevé eximir del pago del derecho de ocupación o uso de espacios públicos, en concepto de mesas y sillas y del pago por Tasa por Publicidad y Propaganda, correspondientes a anuncios y cartelería visible desde la vía pública.

A todos los locales que se incluyan en el "Programa de Asistencia Tributaria" se les aplicará un descuento del treinta por ciento por cuatro meses en la Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para Grandes Generadores.

También se plantea una exención del setenta y cinco por ciento en la obligación anual del ejercicio 2020 del Derecho a los Juegos Permitidos mientras que los hoteles y salones de fiestas podrán percibir una exención del setenta y cinco por ciento en los anticipos 4 a 10 de la Tasa por Servicios Urbanos y la Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil, del ejercicio fiscal 2020.

Esta exención podrá ser prorrogada por el Departamento Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2020, según lo que se aclaró en el texto del proyecto de ordenanza.

Para los titulares de licencias municipales de transporte de escolares, en tanto, se propuso una bonificación del cincuenta por ciento en las cuotas correspondientes al año 2020 del impuesto a los automotores descentralizados.

Mientras que para los hoteles, salones de fiestas, gimnasios y natatorios se consignaron distintos beneficios a través de Obras Sanitarias:

Un escuento del setenta y cinco por ciento por los períodos 4 a 10 del corriente año 2020, en los Cargos Fijos Un descuento del setenta y cinco por ciento por los períodos 4 a 10 del corriente año 2020, en el Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal Un descuento del ciento por ciento por los períodos 4 a 10 del corriente año 2020, en las Penalidades por Exceso de Consumo.

Podrán adherir a este programa de asistencia, quienes hayan mantenido la nómina de personal en relación de dependencia correspondiente al 31 de marzo de 2020, al momento de solicitar alguno de los beneficios y que tengan declarada como principal alguna de las actividades que incluye la iniciativa, en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.