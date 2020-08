Montenegro, tras el retroceso a la fase 3: "Estamos en la semana más crítica"

El intendente Guillermo Montenegro reconoció que Mar del Plata transita su "semana más crítica" desde el comienzo de la pandemia del coronavirus después de que firmara un decreto en el que resolvió el retroceso a la fase 3 de la cuarentena a partir de la escalada de contagios que llevó a la ciudad a tener, por esta fecha, más de mil casos activos.

"La situación que hoy atravesamos es difícil y si bien nos preparamos para esto, también sabíamos que iba a ser algo dinámico. Esta es la semana más crítica desde el comienzo de la pandemia en la ciudad. No es transmitir un mensaje alarmista ni generar miedo, sino hablar como lo hicimos siempre, con la verdad y la realidad", dijo el jefe comunal, en un mensaje grabado a la comunidad.

En el video, el responsable del Gobierno local consideró que "este es el momento de cuidarse más que nunca" y aclaró que hay que cumplir con las medidas de prevención "sin miedo pero con muchísima responsabilidad". "Esta situación obviamente que nos ha complicado a todos", señaló.

"Hablé cuando tenía que hablar; me peleé cuando me tenía que pelear, generamos las aperturas de actividades cuando lo teníamos que hacer y también dije que no me iba a temblar el pulso para retroceder si es que había que hacerlo y hoy la situación sanitaria de la ciudad nos marca eso", aseveró.

A su vez, el jefe comunal resaltó el "trabajo mancomunado" con Nación y Provincia para sobrellevar las eventualidades de la pandemia. "Con esta situación no teníamos ninguna posibilidad de especulación política y así fue: trabajamos todos juntos", indicó, y aclaró: "Esto no es cuarentena sí o cuarentena no; es cuidarnos".

Montenegro justificó la decisión del retroceso de fase porque dijo que, de esa manera, se podrá reducir la circulación de personas en la vía pública y así, al mismo tiempo, se podrá reducir la circulación del Covid-19 en Mar del Plata. "Sabemos que el factor emocional es muy importante pero las reuniones sociales han sido un foco de contagio muy importante", alertó.

Desde el inicio de la pandemia, General Pueyrredon acumula un total de 2763 casos confirmados, de los cuales 1113 permanecen activos, 1591 se han recuperado y 73 han fallecido.