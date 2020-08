Para gimnasios y natatorios, la vuelta a la fase 3 "no es la solución": "No somos vectores de transmisión de Covid-19"

Desde la Cámara Marplatense de Gimnasios, Natatorios y Afines consideraron que la vuelta a la fase 3 de la cuarentena "no es la solución" para revertir la escalada de casos de coronavirus que se profundizó en la ciudad esta semana y recordaron que en el sector no se registró ningún contagio durante el mes de duración de la prueba piloto.

En un comunicado, los comerciantes que participan de la entidad advirtieron que las prohibiciones y restricciones que promueve el intendente Guillermo Montenegro "no hacen más que fomentar la clandestinidad y alimentar espacios que no tienen control ni cuidado alguno". "Una vez más, el hilo se corta por lo más delgado", lamentaron.

"La solución viene de la mano con la generación de consciencia y responsabilidad individual", apuntaron, e insistieron, en el marco del difícil presente económico que los atraviesa: "Señor intendente, necesitamos trabajar. Ya demostramos, si es que era necesario, que somos responsables y estamos a la altura del momento que transitamos".

Los representantes de la cámara señalaron que ni gimnasios, natatorios ni otros espacios de actividad física son "vectores de transmisión comunitaria". "Lo dijimos hasta el cansancio y lo reiteramos: los gimnasios y natatorios no son parte del problema, son parte de la solución. Brindamos un contexto seguro donde cuidar integralmente a las personas. Les damos un espacio cuidado donde mantenerse saludables", señalaron.

El intendente tomó la determinación esta tarde ya que entendió que, con esta medida, se podrá reducir la circulación de personas y, por ende, disminuir el nivel de circulación del coronavirus, el cual ya se considera que está en situación de "transmisión comunitaria" en General Pueyrredon.

"Analizamos la situación en general y entendemos que es momento de generar un impasse de diez días par reordenar la situación. Si no se toman medidas preventivas en este momento se puede complicar en el futuro", razonó Montenegro, en una conferencia de prensa que brindó vía zoom.

Hasta esta fecha, los gimnasios podían funcionar en Mar del Plata bajo la habilitación que concedió la Comisión Especial de Reactivación Económica a través de una "prueba piloto" que vencía este lunes, después de que concejales y funcionarios del Ejecutivo otorgaran una primera prórroga por 14 días.

Desde el inicio de la pandemia, General Pueyrredon acumula un total de 2763 casos confirmados, de los cuales 1113 permanecen activos, 1591 se han recuperado y 73 han fallecido.

Comunicado completo

"Una vez más, el hilo se corta por lo más delgado. A partir del sábado, gimnasios y natatorios volveremos a cerrar. Durante los 24 días en los que se nos permitió trabajar, demostramos sobradamente que somos responsables y que nuestros espacios son seguros.

Entendemos perfectamente la magnitud del problema, somos conscientes del momento que transitamos. Por eso, desarrollamos estrictos protocolos donde controlamos los accesos, sanitizamos los materiales, y nos aseguramos que todo el proceso sea seguro y saludable.

Lo dijimos hasta el cansancio y lo reiteramos: los gimnasios y natatorios no son parte del problema, son parte de la solución. Brindamos un contexto seguro donde cuidar integralmente a las personas. Les damos un espacio cuidado donde mantenerse saludables.

No somos vectores de transmisión comunitaria. No se ha dado en Mar del Plata un solo caso en gimnasios y natatorios.

La solución viene de la mano con la generación de consciencia y responsabilidad individual, no con prohibiciones que no hacen más que fomentar la clandestinidad y alimentar espacios que no tienen control ni cuidado alguno.

Señor intendente, necesitamos trabajar. Ya demostramos, si es que era necesario, que somos responsables y estamos a la altura del momento que transitamos".