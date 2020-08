Denuncian que aumentaron los cierres de cuentas a repartidores durante la pandemia

Desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) denunciaron que los cierres de cuentas que disponen los responsables de las apps de delivery se agudizaron desde el inicio de la pandemia del coronavirus y cuestionar la falta de representantes por parte de las empresas para poder efectivizar los reclamos laborales.

Alan Veltri, referente de la organización gremial, dijo que estas medidas puedan estar fundadas "con o sin motivo" y remarcó el enorme perjuicio que implica para los trabajadores. "A veces les cierran las cuentas porque retiraron dos pedidos y en la aplicación aparece que no los entregaron pero sí lo hicieron", ejemplificó.

"El problema es como no hay una persona física para poder derivar los reclamos es muy difícil hacer gestiones para solucionar estas situaciones. No hay muchas respuestas porque directamente no hay una cara visible que se haga cargo", criticó el dirigente, en declaraciones a 0223.

El Secretario General del Sicamm dijo que tanto Rappi como Pedidos Ya y Glovo han "agudizado un poco más" este accionar con motiuvo de la pandemia del Covid-19. "Quizás lo hacen porque no quieren tener más repartidores que pedidos porque el laburo bajó un poco. Pero el problema es que con ese cuento le están cerrando muchas cuentas a los compañeros", advirtió.

Veltri dijo que, hasta la fecha, solamente tienen comunicación con un representante en Buenos Aires de Glovo y señaló que con las otras dos apps se mantienen gestiones para tratar de "conseguir algún contacto que permita agilizar las respuestas y reclamos".

Mientras tanto, el máximo referente que tiene el Sicamm reiteró que persiste la lucha de los repartidores para tratar de avanzar en una regularización definitiva del sector. "Venimos trabajando desde hace un montón con esa temática pero todavía falta para que se nos reconozcan las condiciones que corresponden", cuestionó.

Indignación en Rappi por errores en el cobro de un bono

El malestar entre los trabajadores que realizan el delivery para la aplicación surgió por un incentivo que se había propuesto para el fin de semana del Día del Amigo, en el que se prometía un pago de 900 pesos para aquellos repartidores que cumplieran con 3 pedidos entre las 20 y las 22 y otro de 2250 pesos para los completaran 5 envíos.

Muchos empleados se sumaron a la jornada laboral, con gran expectativa de poder percibir el diferencial a pesar de la baja rentabilidad que implica su tarea, pero cuando fueron a cobrar el monto prometido no se encontraron con el dinero esperado.

Los repartidores cobraron apenas un 10 por ciento del incentivo anunciado: 90 pesos y 250 pesos. "La empresa después dio unas disculpas muy breves y dijo que fue un error de tipeo. Pero la verdad que fue algo indignante, lo sentimos como una tomada de pelo", apuntaron empleados de la app, en declaraciones a este medio.