Repartidores se ofrecen para ayudar a los adultos mayores con sus trámites

La propuesta la hizo el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) ante el Concejo Deliberante. "Queremos que los que más sufren esto se queden adentro", afirmaron.

Los referentes del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) propusieron en el Concejo Deliberante ayudar a los adultos mayores a realizar todo tipo de trámites para evitar su salida a la calle durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia del coronavirus.

"Fuimos a ofrecer nuestra flota de compañeros para ver la posibilidad de hacer la logística a las personas mayores porque la verdad que estamos viendo mucha gente mayor en la calle por estos días", explicó Alán Vietri, Secretario General del gremio.

En declaraciones a 0223 Radio, el dirigente remarcó que los repartidores "no paran nunca de laburar" y dijo que con la iniciativa que se acercó a los ediles solamente se pretende "dar una mano" a uno de los mayores grupos de riesgo por Covid-19. "Cuando vemos esas cosas, uno se resiente y queire hacer algo para cambiarlo", planteó.

En este marco, Vietri cuestionó que haya empresas del sector que se quieran "aprovechar" de la crisis que provoca la pandemia negándose a cumplir con los salarios. "No es que no pueden: no quieren. Nosotros seguimos laburando de la misma manera", insistió, y manifestó: "Desde el Concejo Deliberante saben de nuestra situación hace mucho tiempo pero ahora estamos de nuevo para ponernos a disposición y tratar de que esto sea más posible".

Pese a las adversas condiciones laborales, el referente del Sicamm consideró que el contexto actual no habilita la posibilidad de un paro de actividades. "No estamos en una situación como para hacer una medida de fuerza. Hay que poner el pecho y trabajar. Lamentablemente es así", concluyó el gremialista.