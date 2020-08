Denuncian precarización en San Vicente: pagan la mitad del sueldo y no abonan aguinaldo ni feriados

Desde el Sindicato de Obreros Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (Soepmpza) se declararon en estado de "alerta y movilización" por el contexto de precarización laboral que denuncian en la panadería San Vicente.

A través de un comunicado, el gremio decidió visibilizar la situación que atraviesa a los empleados del local de Juan B. Justo y Cerrito después de que los responsables de la firma hicieran "caso omiso" a los reclamos que se formalizaron a través del Ministerio de Trabajo y que motivaron la realización de cuatro audiencias.

La organización sindical apuntó por mútliples irregularidades contra la panadería, entre las que mencionó la falta de registración del personal, que paga la mitad de los salarios según el Convenio Colectivo de Trabajo, que no paga feriados, que no paga aguinaldos, que no paga vacaciones y que tampoco paga horas extras.

Con el estado de situación que se declaró, desde el sindicato no descartaron en avanzar con otras medidas en caso de que los titulares del reconocido comercio reviertan la precarización de la cual se los acusa.

No es la primera vez que los trabajadores del gremio se ven involucrados en conflictos de estas características durante la pandemia del coronavirus. Meses atrás también se replicaron los reclamos por los problemas que se advertían en La Siciliana, del Puerto y Xocolata.