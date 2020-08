Rechazan el arresto domiciliario a un hombre que violó a su hijastra durante más de cinco años

“No nos corrieron vista, los familiares de la víctima no tuvieron la posibilidad de expedirse”. Ese el planteo central con el que el abogado del padre de una nena de quince años que fue violada por su padrastro durante más de cinco años se presentará ante la Justicia para rechazar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico que se concedió este miércoles.

La medida otorgada a O.O. S. –sus datos completos no se dan a conocer para evitar identificar a la víctima- no se hará efectiva hasta que quede firme y en las próximas horas será apelada por la familia de la víctima. El abogado Franco Gorga como representante del particular damnificado planteará el recurso para que la Cámara resuelva.

“El Juzgado de Garantías 2 no corrió vistas, nos vedó la posibilidad de expedirnos más allá de la oposición a la concesión del arresto domiciliario que hizo la fiscal Andrea Gómez que está a cargo de la investigación”, le dijo Gorga a este medio.

“Fuimos notificados en las últimas horas de la decisión del Juez por lo que antes del fin de semana presentaremos en su Juzgado el recurso de apelación para solicitar la nulidad del resolutorio en virtud de haberle vedado la posibilidad de participar a la víctima”, explicó.

Gorga recordó a 0223 que según se desprende de la investigación que realizó la Unidad Fiscal de Instrucción 4, O.O.S. abusaba de la hija de su pareja cuando la madre salía a trabajar. “Los hechos se extendieron hasta que la chica cumplió 14, pudo contaren la escuela lo que estaba sufriendo y a partir de allí se hizo la denuncia que termino con la detención”, amplió.

Al hombre de 69 años le imputan el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser la víctima menor de edad y por el aprovechamiento de la situación de convivencia. El delito tiene una pena en expectativa de 8 a 20 años de prisión.

El 17 de junio pasado la defensa del O. O. S. planteó la atenuación de la prisión preventiva a partir de la falta de antecedentes penales, de ser el único sostén familiar y de ser un paciente de riesgo en función de distintas patologías clínicas. A ese pedido se opuso la fiscal Gómez al entender que el hecho imputado tuvo como víctima a una menor de edad y a la inexistencia de alguna circunstancia que tornara “excesivamente lesiva la modalidad de detención actual”.

Este miércoles el Juez Saúl Errandonea hizo lugar a la medida de coerción en la modalidad de arresto domiciliario a cumplir bajo el control del sistema monitoreado por la División de Monitoreo Electrónico dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, mediante la colocación de una pulsera electrónica y con una tutela conductual.

Si bien aclara que la medida será efectivizada una vez firme, también impuso como obligación especial la prohibición absoluta de contacto por cualquier medio y/o vía con la víctima del hecho, con la madre denunciante o cualquier persona que deba ser citada al proceso en calidad de testigo.