Agencias de viaje acusan falta de "previsibilidad" por parte del Gobierno

Representantes de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) de Mar del Plata y el sudeste bonaerense acusaron "falta de previsibilidad y planificación" por parte del Gobierno nacional en el marco de la profunda crisis que vive la industria turística por el parate que supuso la pandemia del coronavirus.

"El turismo no se resuelve de un día para el otro sino con una planificación previa pero al no tenerla, esa incertidumbre hace que no se pueda planificar ni la gente ni las empresas", sostuvo Sebastián Salvia, titular de la entidad, en declaraciones a 0223.

El referente del sector confirmó que, en lo que va de la emergencia sanitaria, ya se produjo el cierre definitivo de dos agencias y aseguró que "la situación se ve cada vez más difícil" para las empresas.

"Hay resoluciones del ministerio que nos posibilitaron seguir atendiendo atendiendo de manera virtual y eso hace que se se evite el cierre definitivo de más empresas pero la situación es compleja porque la realidad es que venta no hay y tampoco hay un horizonte cercano de cuándo se reanudará la actividad", señaló el empresario.

Salvia hizo énfasis en el reclamo a las autoridades nacionales y provinciales para que coordinen junto al Municipio una "una previsibilidad y una planificación" que permita "seguir adelante" en el mediano plazo.

El presidente de Aevyt reconoció que hay un "diálogo permanente" con el Gobierno de Guillermo Montenegro pero señaló que "hay cuestiones que exceden" al ámbito municipal. "Los problemas son más a nivel general y como no hay una planificación, no podemos trabajar", apuntó.