Productores rurales buscan asegurar por granizo a los invernáculos de la zona

Productores rurales buscan asegurar sus invernáculos para evitar los cuantiosos daños que deben afrontar después de cada temporal de viento o de granizo.

En diálogo con 0223, Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon, sostuvo que en la última granizada, que no fue de las más fuertes, sufrieron la pérdida del 20% de las verduras de hoja. “El volumen de pérdida no fue mucho porque la piedra no cayó pareja en en todos los sectores y los daños se amortizaron con trabajo”, evaluó.

Sin embargo, el productor recordó otros inclemencias que generaron grandes daños a la producción en los invernáculos, cuestión que no está cubierta por ninguna compañía de seguros del país y que suele haber cobertura en otro tipo de cultivos.

Hace dos años cayó una intensa granizada en los campos de General Pueyrredon. (Video:0223)

“Los invernáculos en sí pueden tener cierta cobertura pero nadie quiere garantizar el producto. En cambio el trigo, la soja o el maíz si se puede asegurar por granizo, debido a que tienen precio internacional”, explicó Velimirovich.

Para tal fin, los productores cuentan con la colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para poder lograr una medición de eventuales daños por hectárea.

En diciembre del 2017 un temporal de viento arruinó más de 20 invernáculos. (Foto archivo)

“Uno de los peritos conoce el tema de invernáculos y los diferentes nylons que se usan. Y en base a los que pasó en la última granizada, se puedan medir los daños. Las granizadas o estos fuertes temporales no pasan siempre pero cuando ocurren, te deja muy mal parado”, concluyó.