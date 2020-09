Ucip: “Las pymes no somos la causa del aumento del contagio y muerte"

Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata expresaron nuevamente su desacuerdo a que el retroceso a la fase 3 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) haya restringido su actividad y sostienen que de continuar así, muchas pymes irán a la bancarrota.

A través de un duro comunicado, la entidad consideró que el retroceso de fase, que solo permite atender desde la puerta, “trajo como consecuencia un impacto negativo enorme en las Pymes de todos los rubros afectados” y que “agravó” la situación de los comercios que estuvieron casi 70 días cerrados al comienzo de la pandemia, con efectos muy negativos en su economía.

“Así después de un corto período con apertura que represento una brisa de aire fresco, no llego a ser aprovechado por los comercios”, razonaron desde la Ucip, que condenaron el permiso que tienen los hipermercados para comercializar todo tipo de productos.

“Nos preguntamos cuál es la diferencia que hay entre los rubros debido a la cual a los Hipermercados y otros comercios de alimentos que están abiertos (esenciales) sí les permiten el acceso de los clientes de a uno o dos por vez; también nos preguntamos por qué pueden vender otros artículos diversos (que no son alimentos), aprovechando la pseudo-apertura de los comercios que comercializan esas mercaderías. Frente a estas diferencias sin justificación es que desde la Ucip exigimos y reclamamos igualdad”, remarcaron.

Ante este marco, desde la Ucip solicitan:

- Que se permita a los comercios minoristas, puedan ingresar los clientes de a uno o dos personas al interior del local, para adquirir el producto requerido

- Que no se permita que los comercios alimenticios (Hipermercados, etc.) comercialicen productos no alimenticios (ej. arts. del hogar y otros).

“No podemos seguir sin trabajar. Vamos directo a la desaparición de un alto porcentaje de comercios de nuestra ciudad, con las tremendas consecuencias ut-supra mencionadas. Los empresarios Pymes no somos la causa del aumento del contagio y muerte de nuestros vecinos. Somos los que solo vociferamos que queremos trabajar; los que queremos que nuestros empleados puedan sostener y atender a sus familias; los que cumplimos estrictamente con los protocolos, razón por la cual no existió contagio en nuestros locales”, concluyó.