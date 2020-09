Hartos, vecinos de Parque Luro vuelven a protestar por una planta de pescado

La planta de pescado Marbella funciona hace muchísimos años en el corazón de Parque Luro, en Mar del Plata. Cuando comenzó eso era un descampado. Sin embargo, hoy es uno de los barrios residenciales emblemáticos de la ciudad. Los vecinos llevan años pidiendo que cumplan con las ordenanzas. "Tenemos camiones a toda hora, volcado de sangre que va a los pluviales", relató Federico, representante de los vecinos que en las últimas horas volvieron a motorizar el reclamo.

La planta está ubicada en Rocha entre Strobel y Rejón. En mayo del año pasado la planta fue clausurada, pero poco después se le renovó la habilitación por un año. Sin embargo, el año pasó y los conflictos no cesan.

El vecino aclaró que no buscan que la planta cierre ni que los trabajadores se queden sin trabajo. Sin embargo, planteó que los vecinos necesitan que la actividad se ordene porque les hace la vida cotidiana imposible.

"No hay respeto de horarios, de higiene, de ruidos, de contaminación sonora, visual, vuelcos a la vía pública", enumeró.

El vecino dijo que además de documentar todo con fotos y videos realizaron un sinfín de denuncias en el municipio, Osse, la Defensoría del Pueblo municipal y la de la Provincia. "Lo que más molesta es que hace más de 15 años venimos realizando denuncias y no pasa nada",marcó.

En los videos y fotos los vecinos registraron cómo la sangre que sale de los contenedores termina en los pluviales o como los contenedores y camiones ocupan buena parte de la calle durante largas hora. "Incluso, pasan toda la noche encendidos, porque tienen que descargar pescado y los camiones permanecen en marcha para garantizar el frío", explicó.

"Exigimos respeto por los vecinos y que se cumplan las normas de higiene", insistió Federico, quien concluyó: "Hay cosas que no se pueden hacer. Yo soy comerciante y por no tener la alfombrita con lavandina me quisieron clausurar".