Reclamo de artesanos: solo trabajaron 4 días y no tienen subsidios

Los artesanos de Mar del Plata afrontan como otros sectores de la economía, la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, aunque con una singularidad: desde hace 6 meses sólo pudieron trabajar 4 días, muchos no pudieron obtener subsidios del estado y apenas recibieron 3 bolsones de comida.

A través de un comunicado, los trabajadores de la Feria Torreón-Varese y de la Diagonal, pidieron al Municipio que arbitre los medios para poder volver a trabajar: “Hasta el día de la fecha, solo se nos ha permitido desde el municipio ir a trabajar a nuestros puestos solo 4 días, correspondientes a dos fines de semana, siendo que nuestra feria cumple con todos los requisitos necesarios de un protocolo de salud y trabaja al aire libre”, expresaron a través de un comunicado.

Para los feriantes, las medidas implementadas dentro del protocolo sanitario, como el uso obligatorio, tanto de barbijos como de alcohol en gel y alcohol al 70%; el distanciamiento social, tanto para con el público, como entre los compañeros de trabajo y sumado a que actividad se genera al aire libre y no genera aglomeramiento de gente, es apta y segura en este tiempo de pandemia.

Por otra parte, aseguran que desde el Municipio no atienden sus reclamos. “En diversas ocasiones, nos hemos dirigido tanto al Ente de Cultura, al cual pertenecemos, como al municipio, peticionando el que nos permitan trabajar, sin recibir más que negativas de su parte”, señalaron.

“Muchos de nuestros compañeros dependen económicamente de esta fuente de trabajo, siendo las ventas en la feria su única fuente de ingresos, viéndose desprovistos de la misma durante todo este periodo de tiempo. Lo único que solicitamos, es que nos dejen trabajar, vemos que muchas actividades económicas fueron reactivadas y a nosotros solo nos siguen llegando las mismas respuestas negativas”, sostuvo a 0223, Laura, delegada de la Feria Torreón-Varese.

En tal sentido, manifestó la difícil situación que atraviesan los trabajadores, que no han recibido subsidios del estado para afrontar la crisis. ”Lo único que se nos otorgó, en todos estos meses fueron 3 bolsones de alimentos, por parte de Desarrollo Social, lo cual si bien agradecemos, llevamos 6 meses sin poder trabajar, y eso no alcanza para cubrir todas las necesidades. La verdad, estamos al límite: hay artesanos que vivían el día a día y hoy están complicados porque no tienen entrada, sin planes y sin IFE”, concluyó la artesana.