Mar del Plata ya cuenta con la primer enlatadora móvil de cerveza

El enlatado móvil es un servicio que lleva en países como Estados Unidos o Brasil, años de desarrollo. En Argentina, es un servicio incipiente ofrecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, desde Agosto, por un grupo de emprendedores marplatenses que crearon We can, la primer empresa de enlatado móvil de la ciudad.

Mar del Plata es una de las ciudades en las que más se desarrolló la industria cervecera artesanal y este dato no se le escapó a Damián Pedrero que, aprovechando el parate generado por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) decidió, junto con tres amigos emprender We can, un servicio de enlatado móvil, con maquinaria propia de cervezas.

Según explicó Pedrero a Dixit en 0223 Radio, el mobile canning, en otros paises del mundo es una alternativa para los productores cerveceros y con esa idea emprendieron We can.

“Estamos muy contentos, la verdad, logramos crear un modelo súper práctico que no llega a los dos metros de alto y que envasa 35 latas de cerveza por minuto, que es un montón”, cuenta el joven emprendedor entusiasmado con su proyecto.

En este sentido, Pedrero explicó que su emprendimiento cuenta con la enlatadora y una base móvil para poder trasladar el equipo y de este modo brindar el servicio de enlatado en el lugar solicitado.

Según detalló el joven, es un servicio interesante, que permite ir enlatar de cervecería en cervecería, y permite al empresario cervecero no realizar una gran inversión en equipos. Además, este sistema de envasado permite conservar el producto durante dos meses y medio, al contrario de lo que ocurre con los botellones de cerveza artesanal que mantienen el líquido en condiciones para consumir en un lapso breve de tiempo. "Ahora tienen que dsacar rápido el producto para no perderlo", explica.

“Estamos haciendo algunas pruebas todavía. el sector birrero fue muy golpeado por la cuarentena”, dijo el emprendedor que no descarta mas adelante ofrecer el servicio de enlatado móvil en otras ramas como la vitivinícola.