Con una reapertura simbólica y cortes de calle, gastronómicos reclaman por su trabajo: "Nos estamos muriendo"

Los gastronómicos reabrieron sus puertas este martes por la mañana de manera "simbólica" para defender su trabajo después del retroceso a la fase 3 que se decidió la semana pasada ante el importante crecimiento de casos de coronavirus que se constató en Mar del Plata desde finales de agosto.

La protesta del sector también incluye cortes de calle en diferentes puntos comerciales de la ciudad, como las esquinas de Belgrano y Corrientes, de Alvarado y Córdoba, de Independencia y Castelli, de Garay y Guemes y en Los Cardales.

"Tenemos impotencia más que angustia. Hoy estamos en un espiral en donde ya vemos la muerte del sector en lo que tiene ver que ver con la situación económica. Estamos en una jornada de protesta para que se entienda que nuestra situación ya es terminal", planteó Hernán Szkrohal, uno de los empresarios presentes en el reclamo.

En declaraciones a 0223, el responsable del Café Bar Barracuda, de Belgrano y Corrientes, dijo que con esta manifestación se busca exigir a los autoridades municipales y concejales que brinden alguna "solución definitiva" al sector ante el díficil momento que los atraviesa. "La actividad está terminada después de seis meses sin trabajar", insistió.

Según Szkrohal, la "disputa política" dentro de la Comisión Especial de Reactivación Económica que se da en el marco del Concejo Deliberante es lo que frena la posibilidad de reapertura de los comercios durante esta fase de la cuarentena.

"Aparentemente, el Frente de Todos dice que no va a ser obstáculo para la raepertura pero que le daba esa responsabilidad al Ejecutivo con sus concejales pero el Ejecutivo dice que sin el consenso de la oposición no estaría dispuesto a pagar ese costo unilateralmente", explicó.

Por su parte, Juan Rodríguez, de la cadena de Adorado Cafe & Bar, aseguró que ya hay muchos comerciantes "fundidos que no saben como solucionar el tema". "Sin respuesta del Estado, sin plan y sin saber cómo seguir, no nos queda otra más que movilizarnos por nuestra familia y nuestros empleados", apuntó.

El empresario cuestionó que desde "el Estado municipal no se haya brindado absolutamente nada de ayuda". "Hoy estamos jugando con días de standby mientras que la gente está sin laburar", lamentó, en diálogo con este medio.

"Acá no te dejan fundirte porque no podés despedir gente y tenés que pagar para irte. Y como no está la plata para cerrar, no han cerrado. Pero acá es fácil echarle la culpa al privado cuando falla el Estado. Al no poder cerrar las juntadas, es mas fácil cerrar los privados", concñuyó.

La alternativa que había elevado al sector a la comisión era la posibilidad de colocar mesas en el exterior con áreas peatonales, tal como ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) donde surgieron fuertes cuestionamientos por la aglomeración de personas que no contaban con tapabocas. Sin embargo, esa propuesta no encontró consenso y hasta ahora es incierta alguna reapertura.

Este martes, entre las 11 y las 13 de este martes, cafés, restaurantes y bares de Mar del Plata que hasta el momento funcionan con delivery o bajo la modalidad take away atienden al público en mesas que estarán colocadas en la vereda.