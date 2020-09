Un café de Mar del Plata lleva el reclamo a la Justicia para conseguir la apertura del local

Los locales gastronómicos solo pueden trabajar bajo las modalidades de delivery y take away. Foto: 0223.

En medio de la protesta que encabeza el sector gastronómico de Mar del Plata por el retroceso a fase 3 de cuarentena que los obligó a cerrar los locales, un café del microcentro recurrió a la Justicia para que autoricen su apertura.

Andrea Castillo, representante legal del comercio, presentó un recurso de amparo contra la Municipalidad de General Pueyrredon en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 para dejar sin efecto la decreto que firmó el intendente Guillermo Montenegro, la cual condiciona a los locales gastronómicos a trabajar solo bajo las modalidades de delivery y take away.

El recurso presentado busca declarar inconstitucional la decreto que sostiene el cierre de los locales del rubro en pos de conseguir su apertura. "No es una medida que esté bien tomarla por el Poder Ejecutivo", señaló la letrada en diálogo con 0223.

Se trata del primer comercio gastronómico de Mar del Plata que recurre a la Justicia para reabrir en medio del fuerte reclamo que llevan adelante los empresarios y trabajadores del sector que piden una mayor flexibilización de las restricciones a las que deben adaptarse.

"Los locales gastronómicos están haciendo manifestaciones en las calles por el desastre que están pasando. Están al borde del cierre. No pueden pagar proveedores ni sueldos. No pueden garantizar su subsistencias. La situación económica ya está en una situación límite. No resisten más esperas", aseguró Castillo.

Este martes un nutrido grupo de comerciantes gastronómicos llevó su reclamo a las calles de Mar del Plata donde montaron sus sillas y mesas en el marco de una reapertura simbólica después del revés que sufrieron en la sesión de este lunes de la Comisión Especial de Reactivación Económica.

Los cortes de calle se diagramaron en puntos con alto tránsito comercial, como las esquinas de Belgrano y Corrientes, de Alvarado y Córdoba, de Independencia y Castelli, de Garay y Guemes y en Los Cardales.

Se estima que en Mar del Plata alrededor de 100 locales ya cerraron de manera definitiva ante la imposibilidad de afrontar sus responsabilidades económicas. "La mayoría ya está fundido, pero patean sus deudas para adelante", había asegurado Hernán Szkrohal, uno de los principales referentes del sector.