Por primera vez, se elegirá a Miss Chica Trans Mar del Plata

El sábado 23 de enero a las 20 se realizará en la ciudad la primera edición del concurso Miss Chica Trans, en el que se elegirá a las representantes de las localidades de la Costa Atlántica. El evento, que ya se realiza en otros puntos del país -en Buenos Aires, principalmente- apunta a mostrar no sólo la belleza de las concursantes, sino también sus dotes artísticos. Así lo explicó Pía Braga (23) quien, junto a Karen Díaz, organizan el show que tendrá lugar en el teatro El Ángel, de calle Rivadavia 2312.

En la oportunidad, seis integrantes del colectivo de entre 20 y 37 años subirán al escenario para desfilar en ropa interior, con traje fantasía (comparsa, trajes típicos de otras regiones), vestido de gala y body y de allí saldrán Miss Mar del Plata, Miss Miramar y Miss Mar Chiquita, entre otras.

En la ocasión, además del desfile de las seis concursantes, habrá números musicales, bailarines en escena y humor.

Lejos de parecerle un espectáculo cosificante, para Pía esta es una oportunidad que tienen para demostrar que la comunidad trans “no sólo sirve para estar para en una esquina, sino que también puede organizar grandes eventos”. Sin embargo, aclaró que “no todas las trans” acompañan el espectáculo porque algunas tienen reparos ante los concursos de belleza, que empezaron a ser cuestionados desde hace algunos años en la Argentina. “Muchas se sumaron al feminismo -con el que no tenemos nada en contra- y no apoyan esta iniciativa”, señaló.

Además de la elección, ese día habrá musicales, bailarines y números de humor. Uno de ellos correrá por cuenta de la propia Pía, una humorista conocida desde hace tiempo en el ambiente como “La Braga” y quien encabeza “Exóticas”, una obra que este verano se presenta todos los días en el teatro RE FA SI, de avenida Luro 2320.

“Hacemos todo a pulmón y por suerte hemos conseguido varios sponsors”, aseguró Pía a 0223. Según adelantó, las seis concursantes tendrán premio: la primera ganará 30 mil pesos y una corona especialmente realizada por la diseñadora Wally Vilte, mientras que las otras cinco recibirán electrodomésticos, un ventilador y maquillaje, entre otros productos. “Todos los premios están muy buenos y les vienen bien a todas”, remarcó, haciendo referencia al año difícil que atravesó el colectivo como consecuencia de las restricciones por la pandemia de coronavirus. “La mayoría son artistas pero, al no poder trabajar por la cuarentena, no tuvieron más opción que prostituirse”, admitió. Incluso, ella misma reconoció haberla “pasado mal” durante el 2020, en el que no pudo montar sus shows, actividad con la que comenzó aún siendo menor de edad, a los 15 años, en un boliche marplatense.

Para el show, que tendrá una duración aproximada de 90 minutos y se desarrollará en una sala con capacidad para 60 espectadores, viajarán especialmente artistas trans de Buenos Aires y se hizo una importante inversión en vestuario. “El colectivo trans es magia, brillo, glamour y diversión, así que está garantizado que tendremos una noche única”, definió “La Braga”.