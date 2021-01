Denunció que un boliche de Mar del Plata le negó el acceso por su cuerpo: intervendrá el Inadi

Una turista de Tucumán sufrió un lamentable hecho de discriminación en la temporada marplatense cuando los responsables de un boliche le negaron el acceso por su aspecto físico y anticipó que radicará la denuncia al Inadi para que se impongan sanciones por la grave conducta.

El episodio que tomó estado público al viralizarse rápidamente por medios y redes sociales ocurrió en un local nocturno de Playa Grande y tuvo como víctima a Sofía Ortíz, una joven de 24 años que es oriunda de la provincia ubicada al norte del país.

La turista, que se encuentra de vacaciones en la ciudad junto a sus amigas, había reservado un box en el boliche pero cuando llegó a la entrada le impidieron el paso. Sorprendida, Sofía preguntó el motivo y aseguró que los responsables del lugar justificaron la negativa por su "sobrepeso". "Pasé un momento horrible", expresó.

Cintia Mónaco, la delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Mar Del Plata, confirmó que se puso en contacto con la joven al enterarse del hecho y adelantó que habrá una intervención del organismo una vez que quede radicada la denuncia de manera formal.

"Sofía planteó que quiere denunciar lo sucedido en el Inadi, y adelantó que cuando llegue a su provincia radicará la denuncia desde allá, agradeciendo ser contactada y asesorada en sus derechos", explicó la funcionaria.

En diciembre, ya se había registrado otro episodio de discriminación que involucraba a "La Feliz" cuando un joven de La Plata quiso alquilar un departamento pero su propietario lo rechazó por su condición de homosexual. "Me da mucha mucha paja que sigan pasando estas cosas, tengo una sensación de odio y tristeza", había escrito Alexis Sánchez, tras la insólita respuesta que recibió.

A pesar de que el Inadi también se comunicó con el platense para radicar la denuncia en aquella oportunidad, la víctima dijo que prefirió no avanzar con ninguna presentación porque reconoció que "este señor habla desde la ignorancia". "No pienso hacer la denuncia porque no voy a responder con el mismo odio", aseveró.