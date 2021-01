Ya funcionan los puntos de cuidado para controlar el consumo de alcohol en temporada

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, selló un acuerdo con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) para controlar el consumo de alcohol en plena temporada de verano y diseñar estrategias de prevención y atención.

En el marco de la campaña Verano Cuidado, Sedronar y en articulación con el operativo De Sol a Sol del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para controlar la seguridad en la Costa Atlántica, Sedronar instaló distintos puntos de cuidados en Mar del Plata donde se brinda hidratación, consejería, orientación e información sobre las consecuencias físicas y sociales del consumo de alcohol, además de asistencia inmediata, intervenciones breves y continuidad de cuidado.

Gabriela Torres, titular de Sedronar, mostró su preocupación por la situación y llamó a jóvenes y adultos a trabajar para erradicar esta problemática. Según confió, el verano "es una época de excesos" y Argentina es el país que más alcohol consume entre adolescentes de 12 a 17 años.

Para controlar el consumo en esta temporada de verano, Torres resaltó que se capacitó personal de las fuerzas de seguridad, guardavidas y empresarios de la nocturnidad, entre otros para trabajar antes y durante de que la persona consuma. Los puestos están ubicados en los espacios más concurridos por jóvenes y funcionan de 12 a 20.

Gabriela Torres, titular de Sedronar, estuvo presente en el punto instalado en Playa Grande.

"Es muy importante que todos trabajemos juntos. El mundo adulto tiene que hacerse cargo y hablar con la juventud. No está bien que un adulto diga que evadió un control de alcoholemia o que le vendió una botella a un menor", sostuvo en declaraciones a 0223.

"Es necesarios que hagamos un debate del tema. Los problemas de consumo no tienen que ver con la sustancia, sino con lo que le pasa a esa persona que se relaciona con eso. No es un debate "marihuana sí o marihuana no", hay que analizar todas las aristas del problema", consideró al finalizar.

Por su parte, tras la firma del acuerdo, Montenegro sostuvo que “este convenio con la Sedronar es muy bueno para la ciudad y es muy bueno lo que se está haciendo en esta temporada tan rara y atípica”. Y destacó la importancia “de trabajar en conjunto y poder articular y coordinar distintas acciones que en definitiva son buenas no solo para los marplatenses sino también para todos los que nos visitan”.