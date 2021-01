La nueva vida de Sombra, la cachorra que busca un hogar

Sombra tuvo una segunda oportunidad gracias a Rosa. Ella la recibió en su hogar después de que llegara un pedido de ayuda de una persona del barrio.

La pequeña Sombra tenía una "familia" la cual la dejaba en la calle la mayor parte del día, sin brindarle alimento, o atención veterinaria. Fue por este descuido que sufrió un accidente. Mientras deambulaba en busca de comida un auto la golpeó. Quedó muy lastimada, con sus patas en carne viva, golpes en todo el cuerpo, perdió piezas dentales y la movilidad de sus miembros traseros.

Aún así, su familia no la hizo atender y la dejaron a su suerte en un patio donde estuvo varios días hasta que Rosa se la llevó.

No había muchas esperanzas. No solo estaba mal físicamente, sino que también su ánimo estaba por el piso. Los veterinarios nos dijeron que de haber recibido la atención correspondiente en el momento posiblemente no habría quedado en esas condiciones.

Ahí apareció Maru -Maria Eugenia del Rio- ella no solo fue la encargada de realizarle fisioterapia, sino que también, junto con Rosita, se puso al hombro la loable tarea de lograr que Sombra volviese a caminar.

Con terapia, masajes, ejercicios y cuidados consiguieron que hoy sea una cachorra completamente normal y saludable.

Fue un proceso largo. Se necesitaron más de tres meses para llegar al objetivo. Pero cada pequeño avance, desde dejar los pañales, hasta empezar a mantenerse de pie sola, era un envión más que las incentivó a seguir y confiar en que todo saldría bien.

Hoy Sombra corre, juega, salta, se sienta y se para sola. Tiene la oportunidad de disfrutar la vida como lo haría cualquier otro cachorro gracias a estas dos luchadoras que la acompañaron en este duro camino.

El final feliz de Sombra está cada vez más cerca. Hace algunos meses era un sueño pensar en una adopción. Ahora es un objetivo próximo a cumplirse. ¿Nos ayudan a lograrlo? Esta cachorrona tiene aproximadamente 9 meses, se encuentra desparasitada, castrada y vacunada. Es muy sociable y cariñosa.

Si te interesa saber más sobre ella escribinos a Transita Huellitas Mdp (facebook - instagram) o acercate este sábado 23 de enero de 16 a 20 a la Plaza Pueyrredon (Libertad y 20 de Septiembre) donde realizaremos una nueva feria de adopción y podrán conocerla a ella y a muchos otros cuatro patas que esperan una familia.

Rescatar a un animal no depende de una sola persona. Es un esfuerzo en conjunto que requiere de varias manos para lograr un cambio Real en la vida de ese animal. Todos podemos ser parte de ese cambio si nos involucrarnos.