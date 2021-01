Malestar por demoras de atención en el Hospital Interzonal

Familiares de pacientes del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende de Mar del Plata expresaron su malestar y preocupación por las demoras en la atención médica.

El sábado por la mañana Susana acompañó a su suegra luego de que sufriera una caída en su casa hasta la salita del Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) del barrio Florencio Ameghino, desde donde la derivaron hacia el Higa. "Nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, que no corría riesgo su vida. Pero a las 15 nos dijeron que había fallecido", comentó a 0223.

Después de casi 24 horas, la familia de la mujer fallecida obtuvo el certificado de defunción. "Ahora la van a velar a cajón cerrado. Uno de sus hijos no la pudo despedir. Te dicen que no hay médicos", confió.

Héctor llevó a las 7 de la mañana a su hijo que padece un cólico renal a la guarda del hospital de Juan B. Justo y Tres Arroyos. Después de que se trasladaran a la Unidad de Pronta Atención (UPA), lo volvieron a derivar al Higa por el mismo motivo: no hay médicos.

"Recién a las 13 lo atendieron, pero no le pusieron absolutamente nada. Todos estamos acá con mucho calor corriendo el riesgo de contagiarnos coronavirus", señaló.

Patricia debió hospitalizar a su hijo de 18 años el domingo por la tarde luego de que sufriera una intoxicación. Desde entonces, aguarda un parte médico. "No sé si está muerto o vivo. No sé cómo está. Acá no me dicen nada. Esperamos una respuesta. Dicen que no hay médicos", coincidió con los relatos anteriores.

Oscar, por su parte, confió que hay un solo médico para toda la guardia del hospital mientras su esposa espera en el pasillo ser atendida tras sufrir un accidente en ruta 11 a bordo de una moto. "No dan abasto. Lo único que me dicen es que me van a llamar", expresó.

Desde el Higa reconocieron a 0223 que "efectivamente hubo demoras en la atención médica" y confiaron que las especialidades siguen funcionando con normalidad. "El sistema se está normalizando", garantizaron.