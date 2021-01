Le secuestraron la moto pero se la robaron de Tránsito: "Nadie se hizo cargo"

Un joven batánense de 24 años reclama al Municipio la devolución de una moto, secuestrada el pasado 1 de enero por no tener la documentación del vehículo. Afirma que pagó los 27.640 pesos de multa pero el motovehículo no está y nadie se hace cargo de darle ninguna explicación.

“Fuimos el 4 de enero, que fue el primer día hábil y pagamos con esfuerzo la multa, que fue cara pero es lo que establece la ley. Cuando llegamos a Tránsito de Batán, nos dicen de manera soberbia, que la moto no estaba porque fue robada y nos mandan a hacer la denuncia a la comisaría octava. Sin ningún tipo de respuesta, vamos a hablar con personal de Tránsito Mar del Plata y ahí nos atendieron bien y nos explicaron qué papeles teníamos que llevar al Municipio para abrir un expediente. Vamos y en la mesa de entrada nos dicen que ahí no era pero no saben decirnos el lugar. Nos están dando vueltas desde hace casi un mes”, contó a 0223, Juan José Cebo, papá de Santiago, el dueño de la moto.

El hombre contó que debido a que la moto no estaba a nombre de su hijo, antes de enterarse que había sido robada, completaron la documentación, lo que generó un mayor erogación de dinero para en ese momento, "una moto que ya no estaba".

“A nosotros nos dicen que es normal el robo de motos en el galón de tránsito en Mar del Plata pero no en Batán, donde apenas hay 10 motos secuestradas. Hay alguien que no está siendo bien su trabajo: desde la policía de comisaria octava que trataron a mi hijo de mala manera y hasta a punta de pistola, hasta el personal municipal de Batán. Solo espero que alguien del Municipio nos dé una solución. Mi hijo es un laburante y necesita la moto”, lamentó el hombre.

Enojados por la situación, un grupo de vecinos de Batán, se manifestaron este martes en las puertas de la delegación municipal. Carlos Álvarez, presidente de la Sociedad de Fomento de Las Lomas, cuestionó la falta de atención del municipio hacia los batanenses. “La gente está enfurecida porque no es la primera vez que pasan cosas raras con Tránsito. Salen de cacería en caminos vecinales para infraccionar. Alguien tiene que hacer algo”, finalizó.