Médicos del Materno recibieron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V

A paso lento pero seguro al igual que en varios países del mundo, continúa la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Mar del Plata y este jueves los médicos terapistas del Hospital Materno Infantil recibieron la segunda dosis de la Sputnik V.

En diálogo con 0223, Manuel Nogueira, médico de Terapia del Materno Infantil, mostró su satisfacción luego que gran parte del equipo de profesionales recibieran la completa inmunización contra el virus.

En ese punto, el terapista contó que en su caso particular no tuvo efectos de ningún tipo por la vacuna, "pero sí de algunos compañeros que tuvieron alguna línea de fiebre y dolor corporal, pero no fuera de lo esperable dentro de los efectos leves", relató.

Por otra parte, señaló que están "a la espera" de algún estudio donde pueda comprobarse la creación de anticuerpos tras recibir la Sputnik V.

"Estamos con mucha alegría de recibir la vacuna. Es importante destacar que gran parte de los trabajadores de la salud, si bien es un programa optativo de vacunación, se ha vacunado", remarcó.

Según pudo saber este medio, por el momento hay 500 dosis disponibles para aquellos profesionales que ya tengan el certificado con la primera dosis

Los días de vacunación para el personal de salud que recibe la primera dosis son los lunes miércoles y viernes; mientras que para la segunda son los martes jueves y sábados.