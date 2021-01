Cardozo: “Me apliqué la vacuna y no me levanté con ideas comunistas”

El intendente del partido de La Costa, Cristian Cardozo, habló sobre el inicio de la temporada y la situación epidemiológica en su distrito, receptor de miles de turistas cada día y el destino más elegido en todo el país durante el primer fin de semana largo de diciembre pasado.

Respecto a lo sucedido durante la noche del 31 de diciembre, el jefe comunal contó en el programa Con quién hay que hablar de Radio Provincia que no se registraron grandes concentraciones de personas en los festejos y valoró la disposición geográfica del municipio, con grandes extensiones de playa y 14 ciudades que lo comprenden, algo que contribuye en ese sentido.

Ante el crecimiento de los casos en todo el país en las últimas semanas, Cardozo reconoció que "en los municipios tenemos que hacer un mea culpa y decir que seguimos en pandemia y retomar las campañas de concientización".

La Costa ha sido uno de los cinco municipios elegidos por la provincia de Buenos Aires para recibir un hospital modular. Con una población de aproximadamenter 100.000 habitantes, el sistema de salud local cuenta con 30 camas de terapita intensiva con sus respectivos respiradores y a la fecha registra poco más de 90 casos activos de covid-19. “Gran parte de los contagiados son vecinos, no turistas”, aclaró Cardozo al respecto.

Sobre la Sputnik V, el intendente destacó la campaña de vacunación lanzada por el gobierno nacional, le pidió a los vecinos y vecinas que se vacunen “para lograr una mayor inmunidad y detener el avance y la letalidad del virus" y a pocos días de haber recibido la primera dosis, afirmó: "Me apliqué la vacuna y no hablo ruso ni me levanté con ideas comunistas".

Por último y en relación a las fiestas clandestinas, Cardozo concluyó: "Junto a el Ministerio de Seguridad y los municipios trabajamos para evitarlas. Tenemos habilitada la posibilidad de que los bares saquen mesas a la vereda, y si los paradores de playa trabajan ordenadamente, es posible tener salidas nocturnas".